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بالفيديو دعاء ختم القران ليلة 29 رمضان من المسجد الحرام الشيخ السديس

بواسطة دنيا محمد

قام المصلون بتأدية صلاة التراويح والعشاء والتهجد في ليلية 29 رمضان وقاموا بـ دعاء ختم القران في الليلة المباركة من ليالي رمضان التي يتم تحري ليلة القدر بها، وأمَّ  المصلين الخطيب وأمام المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس ودعاء لكافة المسلمين في هذه الليلة المباركة بالعتق من النار والمغفرة وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وتضرع المصلين إلي الله تعالي أن يتقبل منهم الصلاة والقيام والصيام وأن يعتقهم، وأن ينعم عليهم بقيام ليلة القدر ويغفر لهم في هذا الشهر الكريم وأن يرفع البلاء والوباء علي كل المسلمين.

دعاء ختم القران

وشددت الرئاسة العامة للشؤون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي علي التباعد بين المصلين أثناء تأدية الصلاة وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد بين الأفراد للوقاية من فيروس كورونا المستجد،  وأدي المصلين الصلاة في هذه الليلة المباركة من المسجد الحرام وأمهم الشيخ السديس وقام بالدعاء في هذه الليلة المباركة وتم ختم القرآن الكريم في الليلة التي يتحرى بها ليلة القدر داعين الله بالمغفرة ورفع الوباء، وأن يجل البلاد أمنة ومستقرة وأن يكشف الغمة، ونقدم لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج دعاء ختم القرآن للشيخ السديس من المسجد الحرام.

دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة.

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