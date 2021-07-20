بالفيديو.. سيول جارفة تضرب السعودية تهدم البيوت وتجرف 3 آلاف قطعة أثرية

قام أحد السكان في المملكة العربية السعودية في منطقة الأفلاج بعرض لحظات السيول التي أدت إلى تجريف متحف وانهيار ما كان بداخله من قطع أثرية، حيث تسببت السيول في هدم بعض المباني القديمة وانهار متحف أثري وضياع من به من آثار نتيجة السيول الجارفة.

سيول جارفة تضرب السعودية تهدم البيوت وتجرف 3 آلاف قطعة أثرية

وفق الفيديو أسفل الخبر، قال إبراهيم الدماعين صاحب المتحف أن السيول جرفت ما يقرب من 3 آلاف قطعة أثرية، وهذه القطع الأثرية قام بجمعها على مدار 20 سنة، وكان متحف الدماعين أحد المتاحف الأثرية والذي كان به آثار تحاكي الماضي، ويستهدفه الزوار من سائر أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما جرفت السيول عدد من السيارات وعطلت حركة المسافرين، وتعجب أهالي الأفلاج من هذه الأمطار الغزيرة والغير مسبوقة في السعودية وخاصةً في فصل الصيف.

وفور تساقط السيول قامت الجهات الأمنية المختصة بتنظيم حركة المرور وتحويل خط سير السيارات إلى طرق آمنة، ولكن لم تتسبب السيول في خسائر بشرية وكانت الخسائر مادية فقط.

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