بالفيديو.. سيول جارفة تضرب السعودية تهدم البيوت وتجرف 3 آلاف قطعة أثرية

بواسطة إسلام عوض
بالفيديو.. سيول جارفة تضرب السعودية تهدم البيوت وتجرف 3 آلاف قطعة أثرية بالفيديو.. سيول جارفة تضرب السعودية تهدم البيوت وتجرف 3 آلاف قطعة أثرية

قام أحد السكان في المملكة العربية السعودية في منطقة الأفلاج بعرض لحظات السيول التي أدت إلى تجريف متحف وانهيار ما كان بداخله من قطع أثرية، حيث تسببت السيول في هدم بعض المباني القديمة وانهار متحف أثري وضياع من به من آثار نتيجة السيول الجارفة.

سيول جارفة تضرب السعودية تهدم البيوت وتجرف 3 آلاف قطعة أثرية

وفق الفيديو أسفل الخبر، قال إبراهيم الدماعين صاحب المتحف أن السيول جرفت ما يقرب من 3 آلاف قطعة أثرية، وهذه القطع الأثرية قام بجمعها على مدار 20 سنة، وكان متحف الدماعين أحد المتاحف الأثرية والذي كان به آثار تحاكي الماضي، ويستهدفه الزوار من سائر أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما جرفت السيول عدد من السيارات وعطلت حركة المسافرين، وتعجب أهالي الأفلاج من هذه الأمطار الغزيرة والغير مسبوقة في السعودية وخاصةً في فصل الصيف.

وفور تساقط السيول قامت الجهات الأمنية المختصة بتنظيم حركة المرور وتحويل خط سير السيارات إلى طرق آمنة، ولكن لم تتسبب السيول في خسائر بشرية وكانت الخسائر مادية فقط.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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