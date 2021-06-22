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بالفيديو : شجاعة شاب سعودي تنقذ مبني كامل من الاحتراق بسبب سيارة مشتعلة

بواسطة أحمد ياسين
محمد العليط ينقذ مبنى سكني شاب سعودي يقود سيارة مشتعلة لينقذ مبني سكني

في تصرف شجاع وسريع أنقذ شاب سعودي يدعى محمد العليط، بناية سكنية كاملة من حريق محقق كادت أن تتسبب فيه سيارة مشتعلة مقابلة للبناية، وأستطاع الشاب الشجاع أن يقود السيادة المشتعلة ويبتعد بها من أمام المبني قبل انفجارها بدقائق، قام بتصوير هذا المشهد الشجاع أحدى المارة داخل سيارته، لينتشر بعدها على مواقع التواصل والعديد من المواقع والصحف العربية.

شاب سعودي شجاع ينقذ مبني سكني من حريق محقق بسبب سيارة مشتعلة

وأظهر المقطع المصور سيارة دفع رباعي فضية اللون وقد اشتعلت مقدمتها وهي تقف مقابل بناية سكنية، وقد شرع هذا الشاب في قيادتها بحذر شديد والابتعاد بها عن البناية لتجنب انفجارها وتأثر البناية وسكانها بحجم الانفجار الذي من الممكن أن يتسبب في خسائر كبيرة في أرواح وممتلكات سكان البناية.

محمد العليط

يذكر أن العديد من المواقع الإخبارية العالمية قد رصدت المشهد وعلقت عليه، ونقل موقع روسيا اليوم تصريح السعودي محمد العليط، الذي قال فيه أنه أثناء خروجه في السادسة صباحا أسترعى انتباهه وجود دخان متصاعد من سيارة تقف أسف مظله أمام أحدى البنايات السكنية، وقد اشتعلت النيران بها وبالمظلة، فقرر على الفور أن يسحبها إلى الخلف لتجنب حدوث انفجار.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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