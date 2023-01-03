بالفيديو.. كريستيانو رونالدو في الرياض والنصر يحتفل به اليوم الثلاثاء

وصل أخيراً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الإثنين، وذلك بعدما وعد جماهير ناديه الجديد “العالمي” بلقاء قريب، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر نادي النصر مقطع فيديو التقطه الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات لنفسه، وهو في طريقه إلى ناديه الجديد “النصر السعودي”.

النصر يقيم حفلا لإستقبال الأسطورة اليوم الثلاثاء

ويُحضر نادي النصر السعودي لإقامة حفل كبير من أجل استقبال الأسطورة البرتغالي مساء الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة.

يشار إلى أن مراسم توقيع العقد مع رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، كانت في العاصمة الإسبانية مدريد، وبحضور مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة “العالمي”، وتقرر أن يرتدي رونالدو القميص رقم “7” خلال فترته مع الفريق العاصمي، والتي ستمتد وفقا للتعاقد إلى عام 2025.

“رونالدو” تاريخ كروي كبير

لعب رونالدو في العديد من الأندية العالمية، وبدأت مسيرته في موطنه الأصلي بالبرتغال، حيث لعب سبورتنغ لشبونة، وأخذ بعدها يتنقل بين أندية العالم الكبيرة، مثل: مانشستر يونايتد، وريال مدريد، واليوفي الإيطالي، ثم عاد مرة أخرى إلى مانشستر في فترة أخرى، ثم انتهى به الحال في العاصمة السعودية، لينضم إلى صفوف النادي العاصمي.

تم تتويج رونالدو بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها أربعة مرات مع النادي الملكي الإسباني “ريال مدريد”، كما يعتبر الهداف التاريخي للبطولة، وأما مع منتخب البرتغال، فقد فاز ببطولة كأس أوروبا عام 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019.