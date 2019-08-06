بالفيديو.. مكة تستقبل الحجاج بالأمطار الغزيرة.. وأمطار رعدية على 5 مناطق حتى الخامسة

استقبلت منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية الحجاج فجر اليوم الثلاثاء ، بالأمطار الغزيرة، ويعد اليوم هو الخامس من شهر ذي الحجة أي قبل يومين من أداء الحجاج مناسكهم في يوم التروية (الثامن من ذي الحجة).

#مكه_الان

مطر وحج وأيام عشر ،مكة تغتسل لإستقبال ضيوف الرحمن لبيك ربي وإن لم اكن بين الزحام ملبياً♥️⛈ pic.twitter.com/X3UPSGNpQD — العبدلي 🇸🇦. (@QiiiQ_9) August 6, 2019

استقبال مكة للحجاج بأمطار غزيرة

ونشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريداتهم مع العديد من الصور والفيديوهات التي وثقت لحظات تساقط الأمطار الغزيرة في أجواء إيمانية وروحانية.

حالة الطقس في السعودية

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيانها الصادر اليوم عن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ، أن هناك فرص مهيئة لتساقط الأمطار الرعدية على عدة مناطق وهي (جازان, عسير , الباحة ) ويصاحب رياح نشطة وغبار مما يحد من الرؤية الأفقية فيها ، ومنطقة مكة المكرمة التي استقبلت اليوم الحجاج بالأمطار الغزيرة وتشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، والأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

حالة البحر

وأشار تقرير الهيئة العامة للأرصاد إلى أن حركة الرياح على سواحل البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح ما بين 15-42 كم / ساعة، ويكون الموج مرتفع من متر إلى مترين، أما حالة البحر ، فيكون متوسط الموج.