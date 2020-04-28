بالفيديو: وزارة الصحة تشرح خطوات عمل الكمامة القماشية بالمنزل

قامت وزارة الصحة السعودية بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر، شرحت فيه خطوات عمل الكمامة القماشية بالمنزل، بأدوات بسيطة وسهلة مع إمكانية إستخدامها أكثر من مرة بشرط أن يتم غسلها جيداً.

خطوات عمل الكمامة القماشية بالمنزل

إحضار قطعة قماش صغيرة الحجم مناسبة للوجه. مطاطات الشعر أو أى مطاط أخر. أما عن خطوات العمل فتتمثل فى ثني قطعتي القماش للداخل ثم قلبها وثني طرفيها للداخل مرة أخري، وبعدها يتم أخذ المطاط وربطه من إحدي الجهات، وبعدها ربط المطاط الثاني من الجهة الأخري.

وبعد أن أصبحت الكمامة جاهزة لابد أن تكون مشدودة من عند الأذن، وأن تكون منطقة الفم والأنف مُغطاه بشكل جيد قبل الخروج من المنزل، وتُعتبر المهمة الأساسية للكمامات هى منع انتقال الرذاذ من وإلى الأنف والفم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الظروف الحالية التى تمر بها المملكة العربية السعودية، نتيجة تفشي فيروس كورونا “كوفيد -19″، حيث ينتقل هذا الفيروس عن طريق رذاذ الفم والأنف من الشخص المريض للسليم، وعن طريق ملامسة الأسطح المعدنية والخشبية الموجود بها الفيروس.

وتسعي وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الحكومة لتوعية المواطنين بطرق التعامل مع فيروس كورونا، وتجنب الإصابة به وكيفية التعامل أيضاً فى حالة الشعور بأعراض المرض والتى من أبرزها إرتفاع شديد بدرجة حرارة الجسم، وجفاف بالحلق، من أجل الحد من إنتشار الفيروس وتقليل أعداد المصابين والوفيات.