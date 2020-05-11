بانخفاض وصل لـ50%.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة في السعودية

أسعار البنزين الجديدة في السعودية واحد من أكثر ما يشغل قطاع كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي في ظل التطبيق الجديد للأسعار التي فرضته شركة أرامكو خلال الساعات القليلة الماضية والذي أحدث جدلا واسعا حول مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية حيث تفاجئ قطاع كبير من المواطنين من أسعار البنزين الجديدة في السعودية التي تم فرضها.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية عن تطبيق أسعار البنزين الجديدة في السعودية على المواطنين بدءا من اليوم الموافق 18 من شهر رمضان الكريم، والحادي عشر من شهر مايو في واحد من التطبيقات التي شهدت تغيرا كبيرا في الأسعار حيث انخفضت الأسعار بنحو 50% في واحد من القرارات المفاجئة للشركة.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

ونقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” أسعار البنزين الجديدة في السعودية والتي حدث فيها انخفاض، والتي تم فرضها من قبل شركة أرامكو على المواطنين حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه المواطن السعودي والعربي، وإليكم الأسعار:

بنزين 91: 0.67 ريال للتر الواحد بانخفاض وصل إلى 49% عن الأسعار السابقة.

بنزين 95: 0.82 للتر الواحد بانخفاض وصل إلى 44% عن الأسعار الماضية.

وكشفت شركة أرامكو خلال تصريحات نقلتها قناة العربية ووكالة الأنباء السعودية أن تعديلات الأسعار التي تمت خلال الفترة الحالية جاءت ضمن خطة حكومة المملكة العربية السعودية في تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.