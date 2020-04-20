ببطاقة تشغيل سارية..التقديم على مبادرة دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب لدى الهيئة العامة للنقل

التقديم على مبادرة دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للنقل للأشخاص الذين يعملون في الأنشطة الخاصة بالنقل مثل (الأجرة العامة، النقل المدرسي، نقل المعلمات، نقل المعتمرين داخل المملكة)، ممن يعتمدون كلياً على دخلهم الأساسي أي الراتب الشهري الذي تأثر بالفعل نتيجة الخطة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقاً الأمر السامي الكريم من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز الصادر برقم (44587) بتاريخ 20-7-1441هـ الذي يتضمن دفع الحد الأدنى لراتب كل موظف ضمن الموظفين في الأنشطة المذكورة لمدة ثلاثة أشهر.

شروط التقديم على مبادرة دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب

على المواطنين الراغبين في التقديم على مبادرة دعم الهيئة العامة للنقل لموظفي الأنشطة الخاصة بنقل الركاب الذين تضرروا من الخطة الاحترازية لمواجهة كورونا نتيجة تعطيل الأعمال فضلاً عن فرض حظر التجوال، ولهذا أمر الملك بتعويض أو دعم من الدولة يغطي الفئات المستهدفة بشرط أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول وأن يكون غير موظف في أي جهة حكومية أو خاص.

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فترة التقديم في مبادرة الهيئة العامة للنقل

أعلنت الهيئة أن التقديم على مبادرة دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب يبدأ من اليوم ويستمر حتى يوم 5 مايو 2020.