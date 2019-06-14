بتفاصيل حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص السعودية

حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص السعودية، هو احد الأشياء التي تشغل بال عدد كبير من الأشخاص في جميع أرجاء المملكة سواء أن كان مواطن سعودي أو حتى وافد مقيم في المملكة، وفي الآونة الأخير قامت الحكومة السعودية بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسن وتعديل الكثير من القوانين التي من خلالها تعمل على حفظ الحقوق للعاملين في القطاع الخاص في المملكة، حيث أصبحت الحكومة في المملكة تهتم بشكل كبير في العاملين في القطاعات الخاصة في سبيل توفير الحقوق من قبل صاحب العمل عند انتهاء عقود العمل المختلفة.

حيث تعتبر نهاية الخدمة هي مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حال انتهاء عقد العمل، و التي تستوجب دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل في مختلف أنواع العقود سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، حيث تتيح وزارة العمل و التنمية الاجتماعية طريقة حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص السعودية، و تسهيل طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة و الموعد الذي تستحق من خلاله المكافأة.

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

ولكي يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل صحيح يجب أن يقوم الشخص ببعض الخطوات الهامة بشكل منظم وصحيح، وهذه الخطوات سوف نشرحها تباعا في السطور التالية:

التوجه إلى رابط التابع لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية من خلال الرابط

أدخال البيانات المختلفة و التي تشمل (نوع العقد – سبب انتهاء العلاقة العمالية – الراتب – مدة الخدمة)

الضغط على زر حساب و التعرف على قيمة نهاية الخدمة و تاريخ استحقاقها لكم، و ذلك وفقاً لنظام قواعد العمل في المملكة العربية السعودية.

ومن منطلق توفير الوقت والجهد على كافة المواطنين والوافدين في جميع إنحاء المملكة توفر لكم وزارة التنمية و العمل خدمة حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص السعودية و التي تعمل أيضاً على حفظ الحقوق لجميع العاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح لهم الفرصة في الحصول على المبلغ المالي الذي يعتبر من حقوق العاملين، حيث يحسب مبلغ نهاية الخدمة من خلال التعرف على مدة سنوات العمل و الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل و نوع العقد الذي يشمل أن يكون محدد المدة أو غير محدد المدة.