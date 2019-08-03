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بثلاثة طرق..يمكنك الإستعلام عن المخالفات المروريه في المملكه العربية السعودية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
بثلاثة طرق..يمكنك الإستعلام عن المخالفات المروريه في المملكه العربية السعودية
الإستعلام عن مخالفات المرور

أتاحت وزراة الداخليه السعوديه الإستعلام عن مخالفات المروريه عبر بوابة أبشر التي اطلقتها الوزارة لتسهيل الإجراءات على المواطنين و كذلك المقيمين داخل المملكه العربية السعوديه، حيث تخدم حوالي 11 مليون مستفيد من هذة الخدمة وتساعد على تخليص الإجراءات في أقل وقت ممكن و بأقل جهد، حيث تربط الخدمة بين جميع القطاعات الحكوميه الكترونيا وتقدم حوالي 160 خدمة إلكترونية من ضمنهم الإستعلام عن مخالفات المرور .

ثلاثة طرق للإستعلام عن المخالفات المروريه

يوجد ثلاثة طرق للإستعلام عن مخالفات المرورية من أهمهم بوابة أبشر الإلكترونية، و أيضاً عبر البوابة الوطنية ” سعودي “ أو عن طريق تطبيق الجوال أبشر .

كيفية الإستعلام عن المخالفات المروريه

استعلام عن مخالفات المرورية عن طريق البوابة الوطنية ” سعودي ” ، حيث يتم الدخول على الأفراد ثم إختيار الأبجدية و كتابه مخالفات مروريه ثم الدخول الى استعلام عن مخالفات مروريه، ثم الضغط على إبدأ الخدمة .

ثاني طريقة للإستعلام وهيا عبر بوابة أبشر الإلكترونية ، حيث يمكنك الدخول ثم إختيار أفراد ثم تسجيل الدخول برقم الهويه أو اسم المستخدم .

ثالث طريقة وهيا عبر تحميل تطبيق أبشر عبر متجر جوجل الإلكتروني .

أسعار المخالفات المرورية عبر أبشر

غرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد عن (900) ريال، مثل قيادة المركبة بدون الحصول على رخصة للقيادة و قيادة السيارة  بالإتجاه المعاكس لحركة السير و  تجاوز السرعة المحددة و التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات و ترك الحموله مكشوفه دون تربيط أو تغطية و عدم الوقوف في حاله وجود إشارة قف .

غرامة مالية لا تقل عن (300 ريال) ولا تزيد عن (500 ريال) مثل تسيير سيارة تحدث تلوث للبيئة على الطريق مع إحتجاز السيارة حتى إزالة المخالفة و استعمال السيارة لغير الغرض الذي صدر من أجله الترخيص و القيادة برخصة قيادة مدة صلاحيتها منتهية .

هذه أهم  المخالفات  المروريه بأسعارها .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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