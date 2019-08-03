بثلاثة طرق..يمكنك الإستعلام عن المخالفات المروريه في المملكه العربية السعودية

أتاحت وزراة الداخليه السعوديه الإستعلام عن مخالفات المروريه عبر بوابة أبشر التي اطلقتها الوزارة لتسهيل الإجراءات على المواطنين و كذلك المقيمين داخل المملكه العربية السعوديه، حيث تخدم حوالي 11 مليون مستفيد من هذة الخدمة وتساعد على تخليص الإجراءات في أقل وقت ممكن و بأقل جهد، حيث تربط الخدمة بين جميع القطاعات الحكوميه الكترونيا وتقدم حوالي 160 خدمة إلكترونية من ضمنهم الإستعلام عن مخالفات المرور .

ثلاثة طرق للإستعلام عن المخالفات المروريه

يوجد ثلاثة طرق للإستعلام عن مخالفات المرورية من أهمهم بوابة أبشر الإلكترونية، و أيضاً عبر البوابة الوطنية ” سعودي “ أو عن طريق تطبيق الجوال أبشر .

كيفية الإستعلام عن المخالفات المروريه

استعلام عن مخالفات المرورية عن طريق البوابة الوطنية ” سعودي ” ، حيث يتم الدخول على الأفراد ثم إختيار الأبجدية و كتابه مخالفات مروريه ثم الدخول الى استعلام عن مخالفات مروريه، ثم الضغط على إبدأ الخدمة .

ثاني طريقة للإستعلام وهيا عبر بوابة أبشر الإلكترونية ، حيث يمكنك الدخول ثم إختيار أفراد ثم تسجيل الدخول برقم الهويه أو اسم المستخدم .

ثالث طريقة وهيا عبر تحميل تطبيق أبشر عبر متجر جوجل الإلكتروني .

أسعار المخالفات المرورية عبر أبشر

غرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد عن (900) ريال، مثل قيادة المركبة بدون الحصول على رخصة للقيادة و قيادة السيارة بالإتجاه المعاكس لحركة السير و تجاوز السرعة المحددة و التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات و ترك الحموله مكشوفه دون تربيط أو تغطية و عدم الوقوف في حاله وجود إشارة قف .

غرامة مالية لا تقل عن (300 ريال) ولا تزيد عن (500 ريال) مثل تسيير سيارة تحدث تلوث للبيئة على الطريق مع إحتجاز السيارة حتى إزالة المخالفة و استعمال السيارة لغير الغرض الذي صدر من أجله الترخيص و القيادة برخصة قيادة مدة صلاحيتها منتهية .

هذه أهم المخالفات المروريه بأسعارها .