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بث مباشر خطبة عيد الفطر 2020-1441 من مكة المكرمة والحرم المكي

بواسطة محمود عطا الله
خطبة عيد الفطر مكة خطبة عيد الفطر مكة

تقدم قناة القرآن الكريم، البث المباشر لخطبة عيد الفطر 2020-1441 من مكة المكرمة والحرم المكي وذلك صباح اليوم الأحد 24 مايو 2020 الموافق أول أيام شهر شوال 1441 وأول أيام عيد الفطر الكريم، هذا ومن المرتقب أن يُتابع الملايين حول العالم خطبة العيد من مكة والكعبة المشرفة، وخاصة بعد القرار بعدم إقامة صلاة العيد في المساجد، والاكتفاء بأداء صلاة العيد في المنازل بسبب الظروف التي يمر بها كل العالم.

خطبة عيد الفطر 2020 من مكة المكرمة

من المرتقب أن تكون خطبة عيد الفطر 2020 من الحرم المكي والمسجد الحرام من السعودية مميزة، وسوف يتابعها الجميع من المنازل، هذا وتبدأ صلاة عيد الفطر بمكة المكرمة عند الساعة 5.54 صباح اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر الكريم، هذ وقد بدأ المسجد الحرام في بث تكبيرات العيد التي ينتظرها الجميع والتي تُعبر عن الفرحة العظيمة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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