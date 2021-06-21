بدءا من 31 يوليو المقبل..الخارجية السعودية تعلن عن بدء تمديد صلاحية تأشيرات الدول العشرين المنتهية

الكثير من المصالح الحكومية والدولية قد أصابها بعد العطل في مختلف دول العالم في ظل تواجد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت من ضمن تلك المعضلات، مشكلة انتهاء تأشيرة الزوار من خارج المملكة العربية السعودية قبل الاستفادة منها، نظرا لتعليق الزيارة بسبب الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، حيث تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول العشرين التي تم صدور قرار تعليق

الخاصة بالوافدين منها إلى أرض المملكة.

ومن هذا المنطلق، كان قد تم إطلاق منصة إلكترونية من قبل الخارجية السعودية تهدف إلى تمديد صلاحيات تأشيرات الزوار من خارج الأراضي الحجازية، والتي كانت قد انتهت في خلال فترة تعليق الزيارة قبل الاستفادة الفعلية منها.

صلاحية تأشيرات الزيارة والإقامة للزوار من خارج المملكة:

كانت حكومة المملكة العربية السعودية في قد أعلنت في يوم 2 من شهر فبراير المنقضي عن إمكانية تمديد صلاحية تأشيرات الزوار من خارج المملكة العربية السعودية، والتي كانت قد تم تعليقها وانتهائها دون الاستفادة منها، كما أقرت المملكة أن الخدمة مجانية تماما دون أية رسوم أو مقابل مادي، وسيتم تفعيلها عبر منصة إلكترونية تتبع وزارة الخارجية السعودية، على أن يتم البدء في تمديد صلاحية التأشيرات في يوم 31 يوليو المقبل.

وعلى الجهة الأخرى، كانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن قيامها بتمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات الخاصة بالمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، والتي هي تأشيرات خروج وعودة، على أن تكون تلك التأشيرات خاصة بالوافدين من الدول العشرين المنوطين بقرار تعليق الزيارة الخاص بأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم البدء في تفعيل الخدمة بدءاً من يوم 31 يوليو المقبل.

وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا على موقع كلمة الإخباري، بعد أن تعرفنا سويا على كيفية تمديد صلاحية التأشيرات الخاصة بزوار المملكة العربية السعودية الوافدين من الدول العشرين المنوطة بقرار تعليق الزيارة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.