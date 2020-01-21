بدء التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1441 عبر رابط نظام نور

بدء التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1441، حيث أعلن وزير التعليم السعودي د/ حمد بن آل شيخ عن بدء تقديم حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر اتباع الإجراءات وتحديث البيانات وكتابة رغبات النقل عبر نظام نور مع طباعة الاستمارة والتقارير التجميعية والتفصيلية، وفقاً للخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة.

الجدول الزمني مواعيد حركة النقل الداخلي والخارجي

صرحت وزارة التعليم أن الخطة الزمنية لتقديم حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، حيث أن يبداً من اليوم الثلاثاء الموافق 26-5-1441 تستمر لمدة شهر حتى تاريخ 26-6-1441، وعلى راغبي النقل الداخلي والخارجي إدخال رغبات النقل وتحديث البيانات ثم طباعة الاستمارة عبر نظام نور في الفترة من 4 إلى 6 -7-1441.

حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات

تهدف حركة النقل الداخلي والخارجي إلى عدم حدوث تكدس للمعلمين والمعلمات في المدارس، بينما وفر نظام نور هذه الخدمة من أجل رفع مستوى وجودة آليات العمل، مما يساعد الوزارة في احتساب النمو وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي القادم، مما يفيد في الحد من المشاكل التي قد تواجه الوزارة في عمليات توزيع المعلمين والمعلمات ونسب الأماكن الشاغرة في المدارس.

رابط نظام نور للتقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي 1441

رابط نظام نور من أجل تقديم على حركة النقل الداخلي وحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وفقاً للجدول الزمني والخطة المحددة من وزارة التعليم، الموضحة بالصورة أعلى بالمواعيد عن إعلان نتيجة حركة النقل، وفترة تقديم الاعتراض والتظلم إلكترونياً عبر الرابط المرفق.

يذكر أن عملية إدخال البيانات وتحديثها وإدخال الرغبات بشكل صحيح ودقيق، يساعد المتقدمين والمتقدمات أن يكون لهم فرص أكبر في إتخاذ رغباتهم المحددة.