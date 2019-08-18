بدء القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة على رتبة وكيل رقيب وعريف

التسجيل في الوظائف العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة ، اليوم تبدأ قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة استقبال طلبات التسجيل على الوظائف العسكرية للرجال برتبة وكيل رقيب وعريف وذلك ليتم التقديم عبر منصة أبشر توظيف في الفترة من اليوم الموافق 17 ذو الحجة 1440 من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر باب التسجيل مفتوح حتى أخر موعد يوم الخميس الموافق 21 من نفس الشهر الساعة الـ10 صباحاً، وعلى المتقدمين أولاً قراءة الشروط جيداً والتأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة وضمان خلوها من أي أخطاء أو معلومات غير صحيحة لأنه في هذه الحالة يتم رفض الطلب نهائياً.

تسعى الحكومة السعودية من أجل النهوض بالمملكة نحو الأمام من حيث توفير فرص العمل والوظائف المتاحة للرجال وأيضاً الوظائف النسائية التي تتضمن تمكين المرأة السعودية في الحصول على الوظائف الحكومية من خلال رابط طريقة ورابط التسجيل في الوظائف النسائية بالمدارس الحكومية عبر شركة البلاد للإستشارات والحلول توظيف، أما بالنسبة للوظائف المتاحة للرجال فأعلنت الدفاع المدني عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين.. التفاصيل عبر رابط جدارة الوظائف الإدارية – وظائف شاغرة بالدفاع المدني للرجال والنساء، هذا من أجل رفع مستوى سوق العمل السعودي وتحقيق خطة التطوير الشامل وسط استكمال المسيرة لـ رؤية المملكة عام 2030م.

التسجيل في الوظائف العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة

على جميع الراغبين في التسجيل في الوظائف العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة القيام بالخطوات التالية:-