بدء القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة «جندي أول – جندي»

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية بأن باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للنساء بات مفتوحا أمام من يرغب منهم في التقديم إلى رتبة جندي أول، وجندي، وتجدر الإشارة إلى أن الكثير كان ينتظرن فتح باب التسجيل ليسارعوا بالتقديم فيه ليحق لهن القيام بأعمال الحراسة والأمن في المكاتب النسائية بالأحوال المدنية، على أن يكون ذلك في العديد من محافظات المملكة العربية السعودية، وهنا نقدم لكم كل ما يتعلق بهذا الأمر، فابقوا معنا.

موعد التسجيل في وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي :

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان بالفعل عن موعد التسجيل في الأحوال المدنية للعنصر النسائي لأعمال الأمن والحراسة، وذلك في الفترة ما بين 13-10-1440 و 16 من نفس الشهر وهو شهر شوال الجاري، ومن خلال هذا الرابط يمكنكم التسجيل في وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي.

شروط القبول في وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي :

• المتقدمة لرتبة جندي أول يجب أن تكون حاصلة على مؤهل ثانوية عامة فضلاً عن دبلوم لمدة سنة أو أكثر.

• المتقدمة لرتبة جندي تحتاج فيها أن تكون حاصلة على ثانوية عامة أو ما يماثلها.

• يشترط أن تكون أيضاً ذات أصل سعودي، ويستثنى من ذلك تلك التي قضت مع والدها فترة خدمة الدولة خارج المملكة.

• يجب أن تكون معروفة بحسن السلوم والسير والأخلاق الطيبة.

• ينبغي أن لا يتعدى عمر المتقدمة 25 عاماً وأن لا يقل أيضاً عن25 عاماً.

• أن يبلغ طولها حوالي 160 سم لا يقل عن ذلك ويشترط أن يكون متناسباً مع وزنها.

• أن لا تكون متزوجة من رجل أجنبي كما يحب أن تجتاز كل إجراءات القبول.