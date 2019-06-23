بدء تلقي طلبات منح الإقامة المميزة عبر بوابة سابرك .. المميزات وشروط التقديم

الإقامة المميزة التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية وفق ضوابط ومعايير محددة وخلق بيئة استثمارية ملائمة تكون داعمة لاقتصاد المملكة بما يحقق مزيد من النمو والتطور، تم الإعلان عن بدء تلقي طلبات الحصول على الإقامة المميزة من خلال مركز أُنشئ لهذه الغاية ويتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويقوم بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية في تقديم خدمات شاملة للحاصلين على هذه الإقامة في المملكة، وذلك بداية من اليوم الأحد 23/6/2019 عبر المنصة الإلكترونية الشاملة سابرك “saprc”، وفي هذه المقالة سوف نعرض لمميزات هذه الإقامة وشروط التقديم الإلكتروني وطريقة التقديم.

الإقامة المميزة

مميزات الإقامة المميزة وأنواعها

الإقامة في المملكة المميزة على نوعين وهما :

إقامة مميزة دائمة وفيها يسدد الراغب في الحصول عليها وتوافرت فيه الشروط المطلوبة، مبلغ مالي لمرة واحدة لمدى الحياة.

إقامة مميزة مؤقتة ” سنوية ” في هذا النوع تكون مقابل تسديد مبلغ مالي سنويًا وتمنح حائزها على العديد من المزايا.

أما المميزات التي يتمتع بها اذي يحصل على هذه الإقامة بنوعيها فهي:

منح تأشيرات زيارة للأقارب.

استقدام العمالة المنزلية.

امتلاك العقارات بأنواعها السكنية والتجارية والصناعية .

الانتفاع بالعقارات في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة .

امتلاك وسائل النقل الخاصة.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها.

حرية الخروج والعودة للممكلة ذاتيًا.

استخدام ممرات المطارات المخصصة للسعوديين.

مزاولة الأعمال التجارية.

شروط التقديم لمنح اللإقامة المميزة

أعلن مركز الإقامة المميزة عبر موقعه الإلكتروني عن عدد من الشروط يجب توفرها في الراغبين في الحصول على هذه الإقامة وتشمل التالي:

تقديم جواز سفر ساري المفعول

ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.

خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.

تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.

رابط وطريقة التقديم للحصول على الإقامةالمميزة

أوضح المركز على أن التقديم يكون ألكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية ” سابرك https://saprc.gov.sa/#/ ومن خلالها يمكن رفع الوثائق المطلوبة وسداد المبالغ المحددة للدفع مقابل الحصول على الإقامة بنوعيها وتمر العملية بثلاث مراحل وهي: