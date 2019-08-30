بدء تنفيذ قرار حظر التدخين غدًا في أماكن العمل بالسعودية وغرامة كبيرة للمخالفين

أصدرت وزارة العمل السعودية منذ قليل قرارًا ببدء تنفيذ حظر التدخين في أماكن العمل، ذلك القرار الذي تم اعتماده في شهر شعبان الماضي، حيث أصدر في ذلك الوقت الوزير أحمد بن سليمان دليل إرشادي أوضح من خلاله العديد من النقاط المتعلقة بذلك القانون، من حيث أسباب إصداره ولماذا سوف يتم منع التدخين بأشكاله المختلفة في المؤسسات والمصالح، كذلك أوضح ذلك الدليل الحالات والشروط التي يمكن للمدخن أن يقوم فيها بالتدخين في تلك الأماكن.

وبكل تأكيد أوضحت الوزارة أن السبب في ذلك القرار هو الحفاظ على صحة المواطنين، وكذلك على بيئة صحية للعمل والحرص على عدم تلوث البيئة المحيطة، وقد شمل الحظر جميع أنواع الدخان والتبغ مثل السجائر سواء العادية أو الإلكترونية، وكذلك الشيشة والتنباك وتبغ المضغ والغليون والشمة والنشوق وأي منتج يدخل في تكوينه التبغ.

هذا وقد أكدت الوزارة على أن من لن يلتزم بتنفيذ ذلك القرار سوف يقع تحت طائلة القانون، وتغريمه مبلغ يصل إلى 5000 ريال سعودي، وفي ذات الوقت وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي يتمكن المدخن من التدخين داخل مؤسسات العمل، ومنها أن يكون ذلك بعيدًا عن مكان مكاتب العمل بمسافة 15 متر أو ما يزيد عن ذلك.

أن يكون المكان الذي سوف يتم التدخين فيه مفتوح من الجانبين وجيد التهوية، وألا يتواجد فيه أشخاص بعدد كبير وبمعدل شخص واحد لكل متر ونصف مربع تقريبًا.