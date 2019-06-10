بدء صرف الدفعة 19 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن أنه تم البدء في إيداع الدعم المستحق والمخصص لشهر يونيو من الدفعة 19 من حساب المواطن والذي من المقرر صرفه اليوم العاشر من شهر يونيو 2019 ويستمر الحساب في إيداع الدفعة 19 حتى آخر اليوم الإثنين.

صرف الدفعة 19 من حساب المواطن

وقال برنامج حساب المواطن في وقت سباق، إن دعم حساب المواطن يتم صرفه بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم أو يومين قبله بحد أقصى إذا صادف يوم إجازة رسمية وقد يتأخر يوم أيضا.

شروط الأهلية:

واشترط حساب المواطن لصرف وإيداع الدعم للمستحقين أن تتوافر فيهم الشروط التالية: