بدء صرف الدفعة 19 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن أنه تم البدء في إيداع الدعم المستحق والمخصص لشهر يونيو من الدفعة 19 من حساب المواطن والذي من المقرر صرفه اليوم العاشر من شهر يونيو 2019 ويستمر الحساب في إيداع الدفعة 19 حتى آخر اليوم الإثنين.
صرف الدفعة 19 من حساب المواطن
وقال برنامج حساب المواطن في وقت سباق، إن دعم حساب المواطن يتم صرفه بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم أو يومين قبله بحد أقصى إذا صادف يوم إجازة رسمية وقد يتأخر يوم أيضا.
شروط الأهلية:
واشترط حساب المواطن لصرف وإيداع الدعم للمستحقين أن تتوافر فيهم الشروط التالية:
- الجنسية السعودية.
- إقامة المستفيد المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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