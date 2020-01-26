بدء صرف العلاوة السنوية يناير 2020 وبدل غلاء المعيشة..رابط الاستعلام عبر نظام فارس

بدء صرف العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة مع إيداع رواتب الموظفين المقرر صرفها اليوم الإثنين السابع والعشرين من يناير 2020م، وذلك وفقاً للنظام المتبع عن صرف الرواتب يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي عداً أن يصادف هذا اليوم موعد إجازة رسمية أو عطلة من أعطال الأسبوع وعلى أساسها يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ويتم الإعلان عنها في وقت سابق.

وها أعلنت الحكومة عن بدء إيداع رواتب الموظفين لشهر يناير 2020 مشمولة بالعلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة بعد التمديد الملكي الكريم.

متى تنزل العلاوة السنوية 1441

أعلنت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي على تويتر أن موعد صرف العلاوة السنوية يتم في 27 يناير من كل سنة مع موعد صرف رواتب موظفي الدولة، حيث أتاحت الاستعلام عن تعريف الراتب ونزول العلاوة من خلال نظام فارس تسجيل الدخول.

وفي هذا الصدد أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن ربط العلاوة السنوية والحوافز بتقييم أداء المعلمين والمعلمات وفقاً للائحة الوظائف التعليمية الحالية، ضمن المادة رقم 36 من النظام المتبع، علماً بأن لم يتم منح العلاوة السنوية لأي موظف حاصل على تقييم وظيفي ضعيف، بمعنى أنه يتم منح العلاوة للموظفين ممن هم ذو مستوى عال في الأداء.

رابط نظام فارس للاستعلام عن العلاوة السنوية للموظفين 1441

رابط نظام فارس للاستعلام عن العلاوة السنوية وتعريف الراتب، تختلف العلاوة من موظف لآخر على حسب الدرجات الوظيفية وسلم رواتب الموظفين حيث تتراوح بين 300 إلى 600 ريال للمستوى الأول، فيما تتراوح بين 320 لـ 620 ريال للمستوى الثاني، ومن 340 إلى 640 المستوى الثالث، و360 إلى 580 للمستوى الرابع، 380 – 580 للمستوى الخامس، أما عن المستوى السادس فيكون 400 ريال.