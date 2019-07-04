بداية المرحلة الثانية من “المسار الإلكتروني لحجاج الداخل” تحت اشراف وزارة الحج

اليوم صباحاً كان بداية اطلاق وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل للمرحلة الثانية من التسجيل في الحج “المسار الإلكتروني لحجاج الداخل”؛ وذلك عن طريق استخدام الرابط الإلكتروني الذي يعرض لكم البرامج والباقات التي تقدم لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين من خلال 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وهذه المرحلة مخصصة في تسجيل بيانات حجاج الداخل واختيار البرنامج المفضل ل مسار حجاج الداخل؛ حيث هذه المرحلة يتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي في وزراة الحج والعمرة الخدمات الالكترونية، على برامج الخدمة المعروضة في وزارة الحج المسار الالكتروني، ويستمر التسجيل في الحج وتستمر الاستفادة من كامل الخدمات المتوافرة في البوابة وذلك حتى يوم السابع من شهر ذي الحجة.

التسجيل في الحج 1440

غير مشترط على زائر البوابة لكي يتمم الحجز؛ ان يكون قد سبق له التسجيل والقبول في المرحلة الأولى، ومن لم يعلم ما هي المرحلة الأولى فهذه المرحلة كانت بتاريخ 15/ 9/1440هـ، وكانت فقط للتعريف بالبرامج والباقات والمرحلة الثانية تكون مخصصة في تسجيل الحج واتمام إجراءات الحجز عبر المسار الالكتروني لمسار الداخل واختيار مقدم الخدمة، من خلال رابط البوابة الإلكترونية.

وزارة الحج والعمرة قامت بتطوير الموقع الالكتروني لمسار حجاج الداخل الذي يقدن خدمات الحجاج وجعلته يستعب الكم الهائل من الت هع وكل هذا في سبيل حصول حجاج الداخل على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الاستثناء لكي يكررو الحج.