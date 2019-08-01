بداية شهر ذي الحجة 1440 هجريا في السعودية وموعد عيد الأضحى 2019

يترقب المسلمون في كل بقاع الأرض وفي المملكة العربية السعودية خصوصا تحديد أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1440 هجريا والذي يوافق من السنوات الميلادية عام 2019، والذي سيتحدد على أساسه موعد عيد الأضحى لهذا العام، وكذلك وقفة عرفات التي تعد أساس فريضة الحج التي يؤديها المسلمون في هذا الوقت من كل عام، بالإضافة لتحديد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة والتي تعد من أفضل مواسم العبادة وأعظمها أجرا، ونستعرض لجمهور موقع كلمة دوت أورج في هذا التقرير موعد بداية شهر ذي الحجة 1440 هجريا في السعودية طبقا للحسابات الفلكية.

بداية شهر ذي الحجة في السعودية

ينتظر المسلمون في كل أنحاء العالم القول الفصل من المحكمة العليا السعودية بشأن موعد أول أيام ذي الحجة 1440 هجريا، وفي ذات السياق أصدر أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة نتائج أبحاثه بشأن بداية شهر ذي الحجة لهذا العام.

وأصدر المعهد بيانا قال فيه إن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت عن أن غرة شهر ذي الحجة (بداية شهر ذي الحجة) ستوافق بالحسابات الفلكية يوم الجمعة المقبل وهو الموافق 2 أغسطس.

وتبعا لتلك الحسابات إن صدقت يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.

وعن تفاصيل الأبحاث الفلكية التي أجراها المعهد بشأن موعد أول أيام شهر ذي الحجة فإن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذي القعدة الحالي.

وأكد المعهد أن حساباته توضح أن يوم الجمعة 2 أغسطس 2019 هو غرة شهر ذي الحجة 1440 فلكيا في السعودية والبلدان العربية، ولذا يكون يوم الوقوف على عرفة السبت 10 أغسطس، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس.

موعد تحري هلال شهر ذي الحجة في السعودية

تعتزم المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية مساء يوم الخميس 1 أغسطس، والموافق29 ذي القعدة 1440.

وطالبت المحكمة العليا من المواطنين بالسعودية ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

أول أيام شهر ذي الحجة في مصر والدول العربية

يعتمد موعد بداية شهر ذي الحجة 1440 هجريا في مصر وباقي الدول العربية كالإمارات والكويت وغيرها على ما ستعلنه المملكة العربية السعودية بشأن الرؤية بسبب وقفة عرفات التي تكون معممة على كافة الدول العربية.