بداية موسم المرزم وتحذيرات من كثرة السموم وشدة الحر بالمملكة

أكد سامي الحربي الراصد الجوي بالمملكة العربية السعودية أن موسم المرزم يبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يوليو ؛ ويستمر حتى يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 ؛ أي أنه يستمر لمدة 13 يوما متواصلة، موضحا أنه خلال موسم المرزم ترتفع درجة الحرارة ويشتد الحر وتكثر نسبة السموم مع كثرة العواصف الترابية.

توقع بأسبوع ممطر

وتوقع الحربي الراصد الجوي أن يتوغل المملكة كتلة رطبة تسفر عن سقوط أمطار لمدة أسبوع كامل؛ وتكون على عدة مناطق منها الرياض ونجران وجازان وأجزاء من المنطقة الشرقية ؛ بالإضافة إلى مكة المكرمة وعسير والباحة ؛ وتوقع أن تصل إلى منطقة المدينة المنورة.

توقعات الأرصاد

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المحملة بالأتربة والغبار مما يسفر عن الحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق منها المدينة المنورة وجازان وعسير ومكة المكرمة وبعد الأجزاء الساحلية ؛ موضحة أن الرؤية تكاد تكون معدومة بين جدة وجازان، لما تعانيه الطرق من عوالق ترابية وغبار ؛ كما أنها تصل لمنطقتي الرياض والشرقية، أما السماء فتكون غائمة على عسير والباحة وغائمة بشكل جزئي على بعد مناطق جازان، ومن المحتمل أن يتخلل ذلك سحب رعدية.

تحذير الأرصاد

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس من كثرة الأمطار وهطولها على منطقة الباحة ومحافظاتها الباحة وبلجراشي والعقيق وبني حسن وبعد الأجزاء المجاورة لها مع وجود سحب رعدية حتى الساعة الثامنة مساء.