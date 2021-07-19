بدون فوائد برنامج تساهيل للتقسيط باستخدام بطاقات بنك الراجحي .. المزايا وطريقة الاستفادة
أصبح تقسيط المشتريات على اختلاف أنواعها متاحة في المملكة العربية السعودية، وميسرة من خلال خدمات بنك الراجحي، ويعتبر برنامج تساهيل للتقسيط من بنك الراجحي أحد أكبر البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، من أبرز الخدمات التمويلية للعملاء والذي يمنح مرونة قصوى وراحة في التسوق، دون تقاضي أي فوائد (0.0% فوائد)، بما يلبي جميع احتياجات العملاء سواء كانت لتجهيز المنزل بأثاث جديد، أو الأدوات الالكترونية، أو التخطيط لقضاء عطلة عائلية، وغيرها من خلال سداد العمليات الشرائية المستحقة على البطاقات الائتمانية، بأقساط شهرية ثابتة و ميسرة، وبدون رسوم عن طريق أحد شركاء البرنامج.
برنامج تساهيل للتقسيط
مزايا برنامج تساهيل للتقسيط
يتمتع البرنامج بعدد من المزايا التي تجعل من التسوق مريحًا وتشمل هذه المزايا:
- مرونة في السداد، حيث يمكن التقسيط على أقساط شهرية ثابتة وميسرة تبدأ من 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا.
- لا يُستوفى أية رسوم عن أي عملية تقسيط عند الشراء من المحلات التجارية المشاركة في البرنامج.
- يقوم نظام التقسيط في برنامج تساهيل على 0.0% فوائد.
- برنامج سهل للغاية، حيث يتطلب تحويل المعاملات إلى البرنامج فقط الاتصال على الرقم 920003344، وفي أي وقت قبل إصدار كشف الحساب الشهري وطلب تحويل المعاملات إلى البرنامج.
- يتم احتساب نقاط عن أي عملية على بطاقة الإئتمان.
- إمكانية الاستفادة من 4 خطط تقسيط نشطة لكل بطاقة بحد أقصى.
شروط الاستفادة من برنامج تساهيل للتقسيط
للاستفادة من ميزة تقسيط عملية الشراء من خلال البرنامج يجب أن تتوفر بعض الشروط ويشمل أبرزها:
- على العميل طلب تحويل العملية إلى التقسيط (عبر الهاتف المصرفي أو أي وسيلة أخرى يحددها المصرف) وذلك قبل أن تصبح مستحقة لعكسها في قائمة المستحقات التالية، ولا يمكن تحويل العملية إلى التقسيط بمجرد فوترتها في القائمة.
- يُخفض مبلغ الائتمان المتاح في حساب البطاقة بمقدار المبلغ الإجمالي للأقساط المستحقة على البطاقة.
- يجب أن يكون لدى العميلبطاقات المرابحة وهي انفينت، سيجنتشر، وبلاتينيوم، أما البطاقات الأخرى مثل تسوق، وسفر بلس، وغيرها من البطاقات لا يشملها برنامج تساهيل.
- يتم إضافة القسط الشهري المتعلق بخطة التقسيط إلى الأقساط المستحقة القائمة على البطاقة، وفي حال عدم التزام العميل بسداد القسط الشهري بالتاريخ المحدد للسداد، فسوف يتم التعامل مع العملية كعملية بطاقة المرابحة العادية لذلك الشهر، أي باحتساب ربح المرابحة 1% للشهر.
- يمكن تحويل العمليات إلى التقسيط في أي وقت حتى بعد أن تصبح مستحقة إذا بلغ مبلغ التقسيط (100 ألف ريال) فأكثر.
- يجب أن يكون الحد الأدنى لطلب التقسيط 1.000 ريال سعودي لكل عملية شراء من شركاء المصرف في هذا البرنامج.
- يحق للعميل بحد أقصى الاستفادة من خطط التقسيط لكل بطاقة (4) خطط تقسيط نشطة.
- عمليات السحب النقدي لا تخضع لخطط التقسيط.
- يمكن لمصرف الراجحي ودون أي مسؤولية عليه، إلغاء برنامج تساهيل للتقسيط أو تعليقه في أي وقت.
- عند تجديد بطاقة الائتمان، سيتم تحويل جميع المعاملات التي أُجريت ببطاقة الائتمان القديمة، إلى بطاقة الائتمان الجديدة بما في ذلك خطط التقسيط.