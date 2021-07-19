بدون فوائد برنامج تساهيل للتقسيط باستخدام بطاقات بنك الراجحي .. المزايا وطريقة الاستفادة

أصبح تقسيط المشتريات على اختلاف أنواعها متاحة في المملكة العربية السعودية، وميسرة من خلال خدمات بنك الراجحي، ويعتبر برنامج تساهيل للتقسيط من بنك الراجحي أحد أكبر البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، من أبرز الخدمات التمويلية للعملاء والذي يمنح مرونة قصوى وراحة في التسوق، دون تقاضي أي فوائد (0.0% فوائد)، بما يلبي جميع احتياجات العملاء سواء كانت لتجهيز المنزل بأثاث جديد، أو الأدوات الالكترونية، أو التخطيط لقضاء عطلة عائلية، وغيرها من خلال سداد العمليات الشرائية المستحقة على البطاقات الائتمانية، بأقساط شهرية ثابتة و ميسرة، وبدون رسوم عن طريق أحد شركاء البرنامج.

برنامج تساهيل للتقسيط

مزايا برنامج تساهيل للتقسيط

يتمتع البرنامج بعدد من المزايا التي تجعل من التسوق مريحًا وتشمل هذه المزايا:

مرونة في السداد، حيث يمكن التقسيط على أقساط شهرية ثابتة وميسرة تبدأ من 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا.

لا يُستوفى أية رسوم عن أي عملية تقسيط عند الشراء من المحلات التجارية المشاركة في البرنامج.

يقوم نظام التقسيط في برنامج تساهيل على 0.0% فوائد.

برنامج سهل للغاية، حيث يتطلب تحويل المعاملات إلى البرنامج فقط الاتصال على الرقم 920003344، وفي أي وقت قبل إصدار كشف الحساب الشهري وطلب تحويل المعاملات إلى البرنامج.

يتم احتساب نقاط عن أي عملية على بطاقة الإئتمان.

إمكانية الاستفادة من 4 خطط تقسيط نشطة لكل بطاقة بحد أقصى.

شروط الاستفادة من برنامج تساهيل للتقسيط

للاستفادة من ميزة تقسيط عملية الشراء من خلال البرنامج يجب أن تتوفر بعض الشروط ويشمل أبرزها: