برقم الهوية أو اللوحة.. طرق الاستعلام عن المخالفة المرورية عبر أبشر

أتاحت المملكة العربية السعودية، عددًا من الخدمات التي تساعد المواطنين، بطريقة إلكترونية، والإطلاع عليها من المنزل، بدلًا من الذهاب إلى فروع المؤسسات، ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية، ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف ريال سعودي، من خلال الطرق التالية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق أبشر

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال الدخول على منصة أبشر :.

ادخل إلى منصة أبشر.

انقر للضغط على الاستعلامات، ثم اختيار استعلامات المرور.

أدخل رقم الهوية الشخصية ورمز المرور.

أدخل رقم رخصة القيادة الخاصة بك.

انقر للضغط على الدخول، ويمكنك الاطلاع على المخالفات المرورية، و المبلغ المراد سداده غرامة.



الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية

وأتاحت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، إمكانية الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم الهوية من خلال التالى:

انقر للذهاب إلى منصة أبشر.

انقر على زر تبويب الخدمات الاستعلاميّة.

اضغط من أجل الاستعلام عن المخالفات المروية للزائرين.

أدخل رقم الهوية الوطنية، وحدد جنسية الفرد.

ادخل رمز التحقق المرئي، واضغط على زر عرض المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفة المرورية، برقم اللوحة، ضمن إطار التسهيل على المواطنين من خلال التالي:

انقر للدخول إلى منصة أبشر.

انقر للدخول إلى تفاصيل المخالفات المروريّة.

اضغط على أيقونة المخالفة، وانقر على التفاصيل.

راجع التفاصيل لمعرفة رقم لوحة السيارة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

وأتاحت الإدارة العامة للمرور، إمكانية الاستعلام عن المخالفة المرورية، برقم المخالفة من خلال الدخول على منصة أبشر واتباع التعليمات اللازمة.

انقر للدخول إلى منصة أبشر الإلكترونيّة.

ادخل اسم المستخدم، وكلمة المرور السرية، واضغط على دخول.

ادخل رمز التحقق من على الرسالة عبر جوالك.

اضغط لعرض تفاصيل المخالفات المروريّة.

ابحث عن رقم المخالفة من قائمة المخالفات.

انقر على أيقونة تفاصيل المخالفة بالرقم المطلوب.

راجع المعلومات جيدًا، واستعلم عن رقم المخالفة.

بعض المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية

وحددت الإدارة العامة للمرور في السعودية، بعض القواعد التي بموجبها، يتم فرض عقوبة وغرامة، إما مالية، أو تصل إلى الحبس في حال مخالفة السائقين والمواطنين القواعد المرورية ومن بينها.