برقم الهوية.. الاستعلام عن أقساط بنك التسليف 1444 في السعودية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين عددًا من الخدمات الإلكترونية، ويعد أهم تلك الخدمات المقدمة الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية 1444، بجانب إتاحة وتوافر كافة تفاصيل التمويل للمنتجات التمويلية للبنك.

بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

يوجد في بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العديد من منتجات التمويل الاجتماعي التي يختص بها مجموعة هامة من المواطنين الذين يعرفون باسم ذوي الدخل المنخفض، يوفر البنك طريقة لهم للحصول على ما يمكنهم من مواجهة الالتزامات المعيشية للأفراد.

قروض بنك التسليف في السعودية

يوفر بنك التسليف منتجات تمويلية للعملاء ممن يريدون الحصول على قرض وتتعدد كالآتي:

التمويل النقدي

تمويل الأسرة

تمويل الزواج

تمويل الترميم

تمويل السيارات

الأسر المنتجة

آهل

كنف

منتج زود الادخاري

برنامج زود الأجيال الادخاري

الاستعلام عن أقساط بنك تسليف برقم الهوية 1444

أتاح بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية إلكترونيا بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية بالضغط “هنا”

اضغط على تسجيل الدخول

سجل بالنفاذ الوطني الموحد

ادخل اسم المستخدم

ادخل كلمة المرور

اضغط على تسجيل الدخول

يرسل إليك رمز التأكيد المؤقت للرقم المسجل

ادخل رمز التأكيد المرسل

اضغط على متابعة

اختار خدمة قروض بنك التسليف من القائمة

اختار القرض الذي تريد الاستعلام عن أقساطه

سوف تظهر التفاصيل عن أقساط قرض بنك التسليف ومدد السداد

وللاستعلام عن كافة القروض اتبع الآتي:

انتقل إلى خدمة كشف الحساب الإلكتروني

اضغط على توجه للخدمة

سجل الدخول بالنفاذ الوطني الموحد

ادخل اسم المستخدم

كلمة المرور

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول

سوف يرسل رمز التأكيد إلى رقم الجوال

ادخل رمز التأكيد

اضغط على متابعة

سوف تظهر الصفحة الحساب

اختار كشف حساب

اضغط على كشف حساب التمويل

سوف تظهر لك كافة التفاصيل، حيث يمكن الحصول على نسخة ورقية من كشف الحساب بالضغط على طباعة كشف حساب.

رابط الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية 1444

يمكن للمستفيد داخل المملكة العربية السعودية أن يستعلم عن أقساط بنك التسليف عن طريق الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية عقب تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني واتباع الخطوات السالف ذكرها.