برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُعلن عن وظائف خالية في الرياض

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإعلان عن وظائف شاغرة للجنسين بالمملكة عبر الموقع الرسمي له أو بوابة التوظيف والتي أعلن فيها عن توافر وظائف شاغرة لكل من النساء والرجال، وذلك للعمل في البرنامج الإنمائي في مدينة الرياض والمُسمى الوظيفي هو مدير العلميات الإدارية، وفي سياق ذلك اشترط البرنامج عدد من الشروط للمتقدمين لشغل وظائف البرنامج منها أن يكون المتقدم أو المتقدمة لشغل الوظيفة يحمل الجنسية السعودية.

شروط وظائف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الرياض

لابد أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من الرجال والنساء سعودي الجنسية .

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة حاصل على درجة الماجستير في التخصصات التالية: الاقتصاد- الإدارة العامة- المالية – إدارة الأعمال. أو الدرجة المعادلة لها .

لابد من وجود خبرة لا تقل عن عامين بتقديم الخدمات الاستشارية والأنظمة التشغيلية وإدارة الموظفين، والعلاقات بين الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية.

لابد من إجادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية إجادة تامة .

يفضل خبرة مناسبة في استخدام أجهزة الكمبيوتر وخبرة في المحاسبة

سوف تستمر وظائف البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة حتى يوم السبت الموافق 31-8- 2019م، وطريقة التقديم يقوم الذي يريد الحصول على الوظيفة الولوج إلى الموقع الخاص بالأمم المتحدة وملء النموذج وتقديمه، وقراءة كافة الشروط والمطلوب من المتقدم ، لضمان الاتجاه الاستراتيجي في العمل وإدارة المواد المالية والإشراف عليها، ولابد من المتقدم إظهار القدرة على الابتكار والإبداع والتحسين المستمر لمهاراته المهنية .