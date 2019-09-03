برنامج حساب الراتب التقاعدي للعسكريين والموظفين حساب المعاش عبر موقع المؤسسة العامة للتقاعد







برنامج حساب الراتب التقاعدي للعسكريين والموظفين الحكوميين، هي خدمة مقدمة من قبل موقع المؤسسة العامة للتقاعد لجميع السعوديين العاملين بقطاعات الدولة المختلفة للمتقاعدين وفق شروط نظام التقاعد الجديد، ففي هذا المقال سنتطرق إلى شرح أهم سؤال يسأله البعض وهو طريقة حساب الراتب التقاعدي عن طريق برنامج حساب التقاعد والاستعلام عن راتب التقاعد ورصيد مستفيد، كل هذا يأتي في عداد الخدمات الإلكترونية التابعة لمؤسسة العامة للتقاعد.







برنامج حساب الراتب التقاعدي

برنامج حساب الراتب أو حساب معاش التقاعد، هو عبارة عن اله حاسبة يمكنكم من خلالها أدخال جميع البيانات الخاصة بكم، وذالك لحساب قيمة المستحقات المالية لديكم والتي لم تقمن بصرفها بعد، أو الاستعلام عن المعاش التقاعدي ومعرفة المبالغ المستحقة للمستفيدين منه.







حساب الراتب التقاعدي أو حاسبة المعاش التقاعدي، تمنح المتقاعد أو المستفيد من راتب التقاعد أو معاش التقاعد والوكلاء أيضا، تقرير مفصل بالرواتب والمكافئات والمستحقات المالية للمتقاعد سواء كان عسكري أو مدني، بالإضافة ألي الاستعلام عن المهنة برقم الهوية التي تمنحهم معرفة الدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية الممنوحة للعسكري قبل بلوغه سن المعاش أو التقاعد.







طريقة حساب الراتب التقاعدي

حساب التقاعد هي عملية بسيطة وغير معقدة، فقد كثرت الأسئلة حلو طريقة أو كيفية حساب التقاعد، طريقة حساب راتب التقاعد للعسكريين هي نفس طريقة حساب الراتب التقاعدي للموظفين أو للمدنيين، فمن خلال زيارة رابط برنامج حساب الراتب التقاعدي، واتباع الخطوات الأتية.







كتابة أخر راتب قد حصلت علية قبل إنهاء الخدمة سواء كنت عسكري أو مدني ( موظف ). اختيار الجنس ( ذكر أم أنثي ). أختيار إذا كنت عسكري أو مدني. اختيار سبب تركك الخدمة ( بسبب بلوغ سن التقاعد، الوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل، الوفاة أو العجز الكامل بسبب غير العمل، إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية، إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية، إلغاء الوظيفة، التقاعد المبكر، الاستقالة ). اختيار عدد سنوات الخدمة العسكرية أو المدنية ( للموظفين ). اختيار عدد شهور الخدمة العسكرية أو المدنية ( للموظفين ). الضغط علي عرض قيمة المعاش التقاعدي.

فور الضغط علي عرض قيمة المعاش التقاعدي سيتم عرض الراتب التقاعدي للموظفين أو العسكريين، وذلك بطريقة مفصلة لمعرفة المبلغ المالي أو المستحقات المالية، وأيضا ميعاد صرفها لصاحب المعاش أو المستفيدين أو الوكلاء عنه.