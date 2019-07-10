برنامج “حساب المواطن” الآن للاستعلام عن الدفعة 20 لمستحقي الدعم بالمملكة العربية السعودية

برنامج “حساب المواطن” بدأ في صرف الدفعة 20 لجميع حسابات المواطنين، ومن المقرر أن يجد المستفيدين من البرنامج زيادة في مبلغ الدعم الشهري والزيادة ستكون متغيرة وغير ثابتة، فقد صرح البعض بأن هذه الزيادة قد تصل إلى 50 ريال سعودي، والبعض الأخر قال أن الزيادة قد تصل إلى 20 ريال سعودي، ولكن الكثير من المواطنين يفسر بأن هذه الزيادة بمثابة زيادة أسعار الوقود التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة، والبعض الأخر لا يعرفون سبب هذه الزيادة، واليكم رابط برنامج حساب المواطن.
رابط صفحة قيمة الاستحقاق ببرنامج حساب المواطن
- جميع المواطنين داخل السعودية يستطيعون معرفة قيمة الاستحقاق للدفعة رقم 20 من خلال الرابط الأتي: برنامج حساب المواطن.
هاشتاغ “حساب المواطن” يتصدر تويتر في السعودية مع بدء صرف الدعم للدفعة رقم 20
أعلن “حساب المواطن” السعودي أنه تم إيداع الدعم المقرر لشهر يوليو 2019 لجميع المستفيدين داخل المملكة حتى نهاية اليوم، وكان برنامج حساب المواطن أعلن في وقت قريب أنه سيودع الدفعة 20 لجميع المستحقين من الدعم يوم 10 من شهر يوليو 2019، وقد تفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي عل تويتر مع “حساب المواطن” ليتصدر أحد أكثر التفاعلات هذا اليوم، والهدف من حساب المواطن السعودي هو مساعدة ذوي الدخل القليل والمنخفض داخل المملكة، وجاء ذلك الحساب نتيجة عملية الإصلاح الاقتصادي التم تم تنفيذها، ويتم صرف الدفعات لجميع المواطنين في 10 من كل شهر ميلادي.
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