برنامج “حساب المواطن” الآن للاستعلام عن الدفعة 20 لمستحقي الدعم بالمملكة العربية السعودية

برنامج “حساب المواطن” بدأ في صرف الدفعة 20 لجميع حسابات المواطنين، ومن المقرر أن يجد المستفيدين من البرنامج زيادة في مبلغ الدعم الشهري والزيادة ستكون متغيرة وغير ثابتة، فقد صرح البعض بأن هذه الزيادة قد تصل إلى 50 ريال سعودي، والبعض الأخر قال أن الزيادة قد تصل إلى 20 ريال سعودي، ولكن الكثير من المواطنين يفسر بأن هذه الزيادة بمثابة زيادة أسعار الوقود التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة، والبعض الأخر لا يعرفون سبب هذه الزيادة، واليكم رابط برنامج حساب المواطن.

رابط صفحة قيمة الاستحقاق ببرنامج حساب المواطن

جميع المواطنين داخل السعودية يستطيعون معرفة قيمة الاستحقاق للدفعة رقم 20 من خلال الرابط الأتي: برنامج حساب المواطن.