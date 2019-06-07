برنامج حساب المواطن: التسجيل في الدفعة العشرين وميعاد صرف الدفعة التاسعة عشر للمستفيدين من الدعم

برنامج “حساب المواطن” من البرامج التي أصدرتها المملكة العربية السعودية حرصاً من المملكة على توفير الراحة للمواطنين، هذا وقد أعلن البرنامج صرف الدفعة التاسعة عشر في يوم 10 من شهر يونيو الجاري لعام 2019، وإيداع جميع المبالغ المستحقة في حساب المستفيدين من برنامج “حساب المواطن”، نتابع معكم في كلمة من خلال السطور القادمة لرصد آخر أخبار برنامج حساب المواطن، والتسجيل للدفعة العشرين.

برنامج حساب المواطن

نوه برنامج الدعم حساب المواطن بأهمية التعريف بمصادر دخل المستفيدين من برنامج حساب المواطن، حتى يتم تحقيق شروط الأهلية حتى يستطيع الأفراد الإستفادة من البرنامج والدعم الذي يقدمه، والجدير بالذكر أن حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي مقدم لجميع الأسر والأفراد التي لا تتمكن من تلبية احتياجاتها.

المستفيدين من برنامج حساب المواطن

الأسر السعودية المحتاجة.

الفرد السعودي المستقل عن الأسرة بسكن خاص.

المرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.

الحاملين لبطاقات التنقل.

تم تقسيم الشرائح إلى 5 فئات وهي:

الفئة الأولى: رواتبهم من صفر إلى 8699

الفئة الثانية: رواتبهم من 8700 إلى 11999

الفئة الثالثة: رواتبهم من 12000 إلى 15299

الفئة الرابعة: رواتبهم من 15300 إلى 20159

الفئة الخامسة: رواتبهم أكبر من 20160 وهم من لا يستحقون الدعم.

طريقة التسجيل للدفعة العشرين في برنامج حساب المواطن

مازال التسجيل في برنامج حساب المواطن الدفعة العشرين متاحاً في المملكة العربية السعودية، كما أكد برنامج الدعم “حساب المواطن” على أهمية تحقيق شروط الأهلية حتى يتمكن الفرد من الاستفادة من البرنامج، وتحقيق المتطلبات، ويمكن التسجيل في الدفعة العشرين من خلال الدخول إلى هذا الرابط.