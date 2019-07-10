برنامج حساب المواطن يبدء في إيداع “الدفعة العشرين” للمستفيدين صباح اليوم الأربعاء

أكد مصدر مسؤول في المملكة العربية السعودية، أن برنامج حساب المواطن قام بإيداع الدفعة العشرين للمستفيدين من البرنامج عن شهر يوليو الجاري، وقد بدأت الجهات المسؤولة بصرف الدفعة الجديد صباح اليوم الأربعاء الموافق 10يوليو، ويتخذ برنامج حساب المواطن اليوم العاشر من كل شهر موعداً رسمي لإيداع الدفعات للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

حساب المواطن يبدأ بصرف الدفعة العشرين للمستفيدين من الدعم:

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدفعة العشرين للفئات المستفيدة من البرنامج اليوم الأربعاء، وقد شرعت في صرف الدفعات في بداية الساعات الأولى من الصباح، حيث كان يترقب المستفيدين لحظة إعلان المسؤولين في برنامج حساب المواطن عن إيداع الدفعة العشرين، وقد شدد البرنامج على أهمية أن يفصح المستفيد عن كافة مصادر الدخل الخاصة به دون تضليل ليضمن عدم حرمانه من تلقى الدعم.

وكان برنامج حساب المواطن قد حدد للمواطنين المستفيدين من البرنامج العاشر من كل شهر موعد رسمي لإيداع وبدء صرف مستحقات الدفعة لكافة المستفيدين، وفي حال صادف هذا اليوم إجازة رسمية في المملكة يتم تأجيل موعد الصرف لليوم التالي.

وفور إيداع حساب المواطن الدفعة العشرين عن شهر يوليو للمواطنين المستفيدين، أعلن البرنامج فتح باب التسجيل من أجل الاستفادة للدفعة الواحدة والعشرين وأكد البرنامج أنه يجب على المواطنين المستفيدين الإفصاح عن مصادر الدخل لضمان توافر الشروط عليه، فضلاً عن توافر الشروط الأخرى.