برنامج حساب المواطن يوضح انه هناك حوال 882 ألف طلب في الربع الثاني من العام الجاري. يتعامل معاهم واكد حساب المواطن أن تسجيل المرأة في البرنامج أصبحت كمستفيد رئيسي للحصول علي الدعم المقدم من حساب المواطن في حالة الزوجة المهجورة والزوجة المتزوجة من غير سعودي واسر السجناء والعائلات فاقدة الأهلية. كما اكد برنامج حساب المواطن علي ضرورة أرفاق المستندات من اجل إثبات حالة الزوجة المتزوجة أما في حالة المرأة الغير متزوجة يمكن أضافتها تابع مع رب الأسرة.

حساب المواطن

حساب المواطن يؤكد أن الرقم الموحد 19912. قد استقبل اكثر من 400 ألف عملية اتصال خلال الربع الثاني من عام2019. وتم التعامل مع اكثر من 48 ألف اعتراض ومعالجة 47 ألف طلب تقني علي موقع حساب المواطن. وتم التحقق من 64 ألف مستند للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من المتقدمين للحصول علي دعم وزارة الضمان الاجتماعي. كما تم استقبال حوالي 8 الأف طلب من خلال برنامج (صوتك مسموع). كما بلغ عدد الاستفسارات 275 ألف طلب واستفسار وتم تقييم خدمة سرعة ألإجابة والرد علي استفسارات المتقدمين بنسبة 98%.

موعد صرف حساب المواطن

وضح وكيل برنامج حساب المواطن. انه يتم الحاق جميع مستفيدي الضمان وجميع التابعين لهم كاسرة واحدة وليسوا كأفراد وكما هم مسجلون من قبل في نظام الضمان الاجتماعي. كما يمكن التعديل علي برنامج حساب المواطن من خلال الدخول إلي حساب المواطن الإلكتروني وأضافه تابعين من اجل الاستفادة من دعم حساب المواطن. كما اكد وكيل حساب المواطن انه يتم صرف الدفعات المالية كل يوم عشرة من كل شهر ميلادي للمستحقين والذين تنطبق عليهم الشروط. أما من لم يسجل بعد في حساب المواطن يمكنه التسجيل في حساب المواطن من اجل الحصول علي الدعم.