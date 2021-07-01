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برنامج زائرون وزارة الصحة خطوات التسجيل والدخول

بواسطة إيمان

تعمل وزارة الصحة السعودية على تقديم افضل الخدمات الصحية وخاصة خلال انتشار الجائحة التي  زادت من الاحتياجات الطبية مؤخراً ولذلك تم إطلاق برنامج زائرون للمارس الصحي سواء المنتسب إلى الوزارة أو من خارجها، ولكافة الحاصلين على الشهادة الجامعية في التخصصات الطبية المختلفة وما له علاقة بالمجال حتى تتمكن من سد الاحتياجات خلال هذه الفترة والعمل على زيادة كفاءة القطاع الصحي في المملكة.

1 شروط الانضمام لبرنامج زائرون
2 طريقة التسجيل في برنامج زائرون
3 اهداف برنامج زائرون

شروط الانضمام لبرنامج زائرون

تهدف وزارة الصحة السعودية من إطلاق برنامج زائرون إلى استقطاب الكفاءات العلمية في المجال الصحي ولذلك من شروط الانضمام إلى البرنامج:

  • الحصول على شهادة لها علاقة بالمجال الصحي والحصول على شهادة هيئة التخصصات الصحية في المملكة.
  • توافر الكفاءة العلمية والخبرات المهنية اللازمة حسب التخصص المتقدم عليه الممارس الصحي.
  • أن يمتلك المهارات للعمل في المناطق النائية، ويتم تلقي التدريب اللازم لحديثي التخرج على سبل الرعاية الطبية.
  • يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أو تطبيق زائرون على الهاتف الذكي.
  • لابد من توافر حساب على موقع النفاذ الوطني الموحد للتسجيل.

طريقة التسجيل في برنامج زائرون

يتمكن الأفراد من التقديم للعمل كممارس صحي تابعاً لوزارة الصحة السعودية والحصول على كافة الحقوق الوظيفية من خلال التقاعد عن طريق التسجيل في برنامج زائرون من خلال الخطوات التالية:

  • التوجه إلى موقع وزارة الصحة السعودية وإدخال البيانات.
  • كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في النفاذ الوطني الموحد.
  • الدخول على الخدمات الإلكترونية للوزارة واختيار الممارسون الصحيون.
  • من القائمة يتم اختيار زائرون والضغط على بدء الخدمة.
  • إدخال البيانات المطلوبة ورفع الشهادات الحاصل عليها.
  • إدراج الخبرات إن وجدت والتأكيد على البيانات وتقديم الطلب.

اهداف برنامج زائرون

يهف البرنامج الخاص بالممارس الصحي عبر خدمة زائرون والانضمام إلى العمل بنظام التعاقد المؤقت إلى:

  • العمل على تحسين القطاع الطبي من خلال انضمام الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.
  • توسعة دائرة تقديم الرعاية الصحية والوصول إلى لمناطق النائية والمحافظات البعيدة في المملكة.
  • العمل على توفير فرص العمل لسد حاجات الوزارة خلال الجائحة المستجدة.
إيمان

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

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