برنامج سكني يعلن عن طرح 6447 قطعة أرض مجانية بأربع مناطق  .. تعرف طريقة الحجز والمناطق

برنامج سكني يواظب وبشكل شهري عبر بوابته الإلكترونية على طرح قطع أرض ضمن المخططات السكنية للأراضي، وقد أعلن البرنامج التابع لوزارة الإسكان اليوم عن طرح 6447 قطعة أرض مجانية موزعة على أربعة مناطق، إضافة لـ6 مخططات سكنية جديدة، ليتمكن المستفيدون من اختيار المخطط السكني الملائم لهم، ودعا البرنامج المستفيدون الراغبين في الحصول على أرض مجانية زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني، حيث أعلن البرنامج في بيان صحفي اليوم عن تفعيل خاصية الحجز الإلكتروني للأراضي المجانية، بحيث يمكن للمستفيدين ومن غير حاجة للرجوع إلى فروع الوزارة، استكمال الإجراءات وطباعة العقود، إضافة لإتاحة الاطلاع على المخطط المناسب واختيار قطعة الارض المناسبة بشكل مباشر عبر الحجز الإلكتروني.







برنامج سكني







طرح 6447 قطعة أرض مجانية

واوضح البرنامج أنه تم تفعيل خاصية الحجز الإلكتروني لـ6 مخططات جديدة، يجري في 3 منها استكمال أعمال التطوير، وبدأ التسليم في الثلاثة الآخرين، بالإضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، أما المخططات الجديدة فهي كما يلي:

مخطط ” مشروع تثليث ” في منطقة عسير توفر 1017 قطعة أرض.

مخطط مشروع ” واحة العرضية ” بمحافظة العرضيات، في منطقة مكة المكرمة الذي يضم 461 قطعة أرض مجانية.

مخطط ” الرفاة ” ويحتوي على 767 قطعة أرض.

مخطّطين في منطقة الرياض توفر نحو 700 قطعة أرض.

مخطط ” مركز شلاح ” الذي يوفر 237 قطعة أرض بمحافظة الرين.

مخطط ” العمق ” ويوفر نحو 446 قطعة أرض بمحافظة الرين.

مخطط “ضاحية الملك عبدالله 10″ في منطقة جازان، والذي يوفر 3519 قطعة أرض.

طريقة اختيار قطع أرض مجانية







يمكن للراغبين استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة من خلال الدخول إلى نظام الحجز الإلكتروني عبر الرابط برنامج سكني.

ويجدر الإشارة إلى أن برنامج سكني ومنذ إطلاقه قام بتخصيص 207.296 قطعة أرض على امتداد مناطق المملكة، منها هذا العام تخصيص 50 ألف قطعة مجانية، وتستمر عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، إضافة إلى أن البرنامج يتيح العديد من “الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة لقطع الأرض المجانية

الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.

القروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.

البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.