برنامج سند محمد بن سلمان يوضح حالات دفعات مبادرة سند الزواج .. والتسجيل مستمر ” رابط التقديم”

مبادرة سند الزواج إحدى وأولى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان، وبعد أن تم صرف الدفعات الخمسة الأولى من عطاء سند الزواج، أكّد البرنامج على أن الدفعة الأخيرة ” السادسة” في مرحلة التحقق من الأهلية، مع التأكيد على أن عملية التسجيل ما زالت متاحة للراغبين بالتقديم للحصول على الدعم المباشر من المبادرة التي يقدمها سمو الأمير محمد بن سلمان كإحدى مبادراته المجتمعية الغير ربحية بهدف تقديم العون بأشكاله المادية والمعرفية لمختلف الفئات، في إطار سعي سموه في “تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المُستقبلية لصناعة أثر مستدام.”







مبادرة سند الزواج







عطاءات سند الزواج والفئات المستهدفة

دعم مبادرة سند الزواج والتي تعتبر إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان ومنذ انطلاقتها كانت موجهة لدعم ومساعدة حديثي الزواج من أبناء المملكة على امتداد أراضيها، وكانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين من الدفعات التي تم صرفها، تليها منطقة الرياض في المرتبة، وتوزعت المراتب الأخرى على مختلف مناطق المملكة، ويعمل البرنامج الآن على إطلاق مبادرات إضافية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في مجالات مختلفة عديدة.

شروط التقديم في مبادرة سند الزواج ورابط التسجيل

تتم آلية اختيار المستحقين لدعم سند الزواج وفقًا للمعايير والشروط التالية:







أن يكون الزوج والزوجة يتمتعان بالجنسية السعودية.

أن يكون العمر بالنسبة للزوج ما بين (21 – 40) سنة، وأما بالنسبة للزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول بالنسبة للرجل.

أن يكون المتقدم للحصول على دعم مبادرة الزواج، حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مرّ على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

تكون الأولوية في منح الدعم لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

رابط وكيفية التسجيل في مبادرة سندالزواج

يمكن للراغبين ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية المنوه عنها، التسجيل للاستفادة من المبادرة من خلال الرابط التالي مبادرة سند زواج ، وذلك باتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان .

. اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

إنشاء حساب وإدخال البيانات.

اجتياز دورة الوعي المالي.

انتظار رسالة اعتماد الطلب.