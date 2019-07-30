برنامح ” جساب المواطن ” السعودي يعلن موعد صرف الدفعة الـــ 21

يبحث مستحقي الدعم في المملكة العربية السعودية، عن موعد إيداع الدفعة الــ 21 في حساب المواطن مع قرب انتهاء شهر يوليو وقدوم شهر أغسطس 2019م – 1440هـ ،والتي تقدمها الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،بشكل شهري لمساعدة متوسطي ومحدودي على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرون به.
وبحسب أخر إحصائية تقدم المملكة العربية السعودية الدعم إلى أكثر من 882 ألف مواطن من الأسر متوسطي الدخل كل شهر،وتصل قيمة الدفعة إلى 1000 ريال سعودي للأسرة الواحدة،فيما يبلغ إجمالي الدعم المقدم من الحكومة للمستحقين 2 ونصف مليار.
موعد صرف الدفعة الـ21 من حساب المواطن بالسعودية:
تعلن الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موعد صرف الدعم الشهري مع بداية الشهر الميلادي، حتى يتمكن المستفيدين من صرفها وإعانتهم على المعيشة، وليس هناك موعد محدد لصرف الدعم شهريًا، حيث نشر الحساب الرسمي لبرنامج الأهلية ” حساب المواطن”،إنه سيتم إيداع المبالغ المخصصة للمستفيدين يوم 8 أغسطس المقبل.
معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن 1440هـ:
أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معرفة قيمة الدعم الشهري إلكترونيًا من خلال موقع حساب المواطن على شبكة الانترنت،واتباع الخطوات التالية:اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية، كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق وعدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة، إدخال إجمالي دخل الأسرة.
شروط المستحقين في حساب المواطن 1440هـ:
هناك عدة شروط وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للحصول على دعم، من بينها: يكون المسجل سعودي الجنسية ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وعدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، ويقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة
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