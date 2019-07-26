بزيادة 11% ..السعودية تعلن وصول 860 ألف حاج الي المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الجمعة وصول ما يقرب من 860 ألف حاج عبر جميع منافذها لاداء مناسج الحج.

وبحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية ” واس” ان منافذ المملكة سجلت دخول 859.220 حاج حتي مساء أمس الخميس.

زيادة 11 %

ولفتت احصائية للمديريه العامة للجوازات السعودية دخول 820.091 حاج عن طريق الجو ، فيما دخل28.780 حاج عن طريق البر، بالإضافة الي 10.349 حاج عن طريق البحر ، وذلك بزيادة 11% عن نسبة الحجاج القادمين للملكة خلال تلك الفترة من العام الماضي.

شركات الحج

وكانت قد حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية الاسبوع الماضي المواطنين والمقيمين في المملكة من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل ، مطالبة المواطنين والمقيمين داخل المملكة بضرورة لإبلاغ عن أي مكتب أو شركة يدعي تقديم خدمات حجاج الداخل .