بسبب زيادة أعداد المصابين.. الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل

اتخذت الكويت قرارا حاسما بشأن فيروس كورونا وحظر التجوال داخل البلاد خلال الساعات القليلة الماضية في ظل ما يشهده الشعب الكويتي من تفشي وزيادات واضحة في عدد الإصابات على مستوى دولة الكويت كلها وليس الكويت فقط بل كافة الدول المجاورة له حيث يعد فيروس كورونا مرضا عالميا ولم يجد أي أحد له علاج حتى تلك اللجظة.

الكويت تعلن تطبيق حظر التجوال الشامل

وأعلنت دولة الكويت من خلال رئيس مركز التواصل الحكومي وهو الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن الدولة الكويتية قد اتخذت قرارا بتطبيق الحظر الشامل على البلاد خلال الفترة المقبلة كواحد من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد داخل البدلاد خلال الفترة المقبلة والعمل على حماية الشعب من تلك الجائحة التي تهدد العالم كله.

تفاصيل تطبيق حظر التجوال الشامل

وكشف المتحدث باسم الحكومة الكويتية أن حظر التجوال الشامل سيطبق على كافة المناطق داخل الكويت بدءا من الساعة الرابعة من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 30 من شهر مايو الجاري مع إمكانية مد المدة خلال الفترة المقبلة حفاظا على أهل الكويت.

والجدير بالذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد داخل دولة الكويت تزيد يوما عن يوم خلال الفترة الماضية، حيث سجلت الكويت اليوم 641 إصابة جديدة ليتخطى عدد الإصابات داخل دولة الكويت الـ 7 ألاف إصابة وسط محاولات عديدة من الدولة للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.