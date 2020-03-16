بسبب فيروس كورونا السعودية تعليق الدوام في القطاع الخاص لهذه الفئات من الأشخاص

انتشار فيروس كورونا في مناطق مختلفة في جميع دول العالم بشكل كبير ومتسارع ، خلق نوع من الهلع والقلق من تزايد تفشي المرض ، ما دعا الدول لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقائية استباقية ضد الفيروس، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث اتخذت السلطات السعودية اليوم الإثنين قرارًا في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد ، وذلك بإلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص بالإلتزام بمنح إجازة مرضية إجبارية مدتها 14 يومًا لبعض الفئات من الاشخاص العاملين في هذا القطاع .

تعليق الدوام في القطاع الخاص

الفئات المشمولة بقرار تعليق الدوام في القطاع الخاص

وفقًا للقرار المعلن فإن فئات الاشخاص المشمولين والعاملين في القطاع الخاص هم :

المرأة الحامل.

من يعاني من الأمراض التنفسية.

من يعانون من نقص المناعة.

مستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والأورام.

من يعانون من الأمراض المزمنة.

وتضمن القرار بأن مدة الغياب لا تُحتسب من رصيد، إضافة لشمول القرار الأشخاص العائدين حديثًا من الخارج، فهم ملزمون بتطبيق الحجر المنزلي لمدة ( 14 ) يوما، ولا يمكنهم الإلتحاق بالعمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فورا إلى الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن تعليق العمل في القطاع الخاص قيد الدراسة، ومن جهتها وزارة الموارد البشرية في السعودية أهابت بجميع المنشآت بضرورة التزام اصحابها بجميع القرارات المتعلقة بالتصدي ومكافحة فيروس كورونا المستحدث.