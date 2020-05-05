بسبب كورونا.. قرار سعودي بتخفيض رواتب العاملين بالقطاع الخاص وإنهاء عقود العمل

كشفت تقارير صحفية سعودية عن صدور قرار وزاري من قبل المملكة العربية السعودية بتخفيض الرواتب داخل القطاع الخاص بالملكة العربية السعودية إلى 40% مع إمكانية إنهاء العقود في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تفشي لفيروس كورونا الجديد داخل دولتها خلال الفترة الحالية حيث أدى ذلك إلى تعطل العمل بشكل كبير داخل القطاعات الخاصة.

تفاصيل قرار السعودية الجديد بشأن المرتبات

ووفقا لما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وافقت على المذكرة التفسيرية الخاصة بنظام العمل في المملكة والتي جاء داخلها أنه يمكن لصاحب العمل تخفيض رواتب الموظفين بالقطاع الخاص حتى 40% من كامل الأجر الفعلي ولمدة 6 أشهر مع إتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الفترة الحالية بسبب ما تشهده المملكة من انتشار لفيروس كورونا الجديد.

وجاء ذلك القرار من قبل الوزارة في ظل التحركات والقرارات التي تتخذها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي من اجل التعامل مع فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، خاصة أنها تتعامل معه على أنه ظرف قاهر ، وهو ما يجعل الدولة تتخذ القرارات وفقا لذلك الظرف القاهر.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت من خلال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي عن تسجيل 1595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليتخطى حاجز الإصابات داخل المملكة الـ 30 ألف إصابة حتى الآن.