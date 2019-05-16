بشرى المملكة للوافدين.. وداعا للكفيل والموافقة على نظام الإقامة المميزة (صور)

قرر مجلس الوزراء في الجلسة المنعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر السلام في جدة أمس، الموافقة على نظام الإقامة المميزة الجديد، ويأتي ذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى، وما أعده مجدلس الشئون الاقتصادية والتنمية من توصيات معدة، وقد أُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك.

العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والمملكة

وفي بداية جلسة مجلس الوزراء، أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز المجلس على المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس شي جين بينج رئيس الصين وما كان فيها من تفاصيل، وما جرى خلالها من استعراض أوجه التعاون بين البلدين والعلاقات الاستراتيجية، وتطورات الأوضاع في المنطقة وما هو مستجد على الساحة الدولية.

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تثمين دور الأمير محمد بن سلمان

وثمن مجلس الوزراء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، برعاية ودعم مشروع ترميم 56 مبنى آيل للسقوط في جدة، ويقدر هذا الترميم بمبلغ 50 مليون ريال مرحلة أولى، ومساندته للمشروعات التي تختص بالمحافظة على المكتسبات التاريخية، وذلك حسب ما أفاد الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية.

السعودية تطمئن العالم بعد استهداف محطتي البترول

وأوضح المجلس الدور الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب والتطرف في العالم أجمع، ومع تعرضت له محطتي البترول أمس، وأن المملكة تطمئن العالم على الوضع حاليا.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانيًا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة العدل بالتباحث مع نقابة المحامين الأمريكيين في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ونقابة المحامين الأمريكيين للتعاون في المجالات العدلية، والتوقيع عليه .

ثالثًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 119 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

رابعًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية موحدة في المجال الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية .

خامسًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 99 / 27 ) وتاريخ 4 / 7 / 1440هـ ، ورقم ( 104 / 28 ) وتاريخ 5 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي ، ومجال الإعلام .

وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك .

سادسًا:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41 ) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

سابعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 26 ـ 39 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك الهيئة العامة للاستثمار عضوًا في اللجنة الاستشارية لمجلس الاستثمار وريادة الأعمال ، وتسمية معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، عضوًا في تلك اللجنة .

ثامنًا:

قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس / سمير بن علي آل عبدربه ، والدكتور/ حاتم بن دخيِّل بن عبدالرحمن الدخيِّل ، عضوين – ممثلين من القطاع الخاص – في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات .

تاسعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان ، في شأن الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 / 12 / 1437هـ ، والمتضمنة في البند (ثانيًا) تشكيل لجنة تتولى عدة مهمات تتعلق بنشاط البيع والتأجير على الخارطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 25 ـ 39 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى البند (ثامنًا) من تلك الضوابط بالنص الآتي: ” 3 – تحيل اللجنة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به – بعد إتمام تصفيته أو بيعه – إلى كتابة العدل ، لاستكمال إجراءات الإفراغ على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال” .

عاشرًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 28 ـ 33 / 40 / د ) وتاريخ 30 / 6 / 1440هـ، ورقم ( 15 ـ 40 / 40 / د ) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية .

حادي عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 33 ـ 39 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق .

ثاني عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية المهندس / محمد بن عبدالله بن عطيه الغامدي إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.

2 ـ ترقية أحمد بن سعيد بن ناصر البياهي إلى وظيفة ( مدير عام فرع الإعلام الخارجي بجدة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام .

3 ـ ترقية مقبل بن تركي بن عبدالرحمن المقبل إلى وظيفة ( أمين عام الدارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز .

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، من بينها التقارير السنوية لكل من: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.