بشرى لموطفي الحكومة السعوديين وزارة الخدمة المدنية

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن بشرى سارة لموظفي الحكومة السعوديين في المملكة العربية السعودية وهي استثناء 6 حالات من الحظر المفروض على عمل الموظفين الحكوميين بالتجارة، حيث أكدت مصادر مسئولة أنه يجوز للموظفيين الحكوميين أن يعملوا وفق استثناء من وزارة الخدمة المدنية بها إلى جانب وظيفته وهذه الاستثناءات هي:

حالات الاستثناء

الاستثمار في الأسهم

القيام بالأعمال التجارية بالوصاية أو القوامة المثبتة رسميا.

تقديم الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية

ممارسة الحرف.

تحرير الشيكات والكمبيالات.

الاتجار بالعقار.

حظر موظفين من العمل في التجارة

ويذكر أن إدارات التعليم رصدت مؤخرًا بعض الأسماء التي تختص بموظفيين مخالفين إلى هذه الأحكام وأنهم يمتلكون سجلات تجارية.

ووفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية فإنه يُحظر على الموظف الاشتغال بالتجارة، اوالاشتراك في تأسيس شركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها.