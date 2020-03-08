بطاقة الرياض الإئتمانية، أفضل بطاقة بنك الرياض الإئماتنية وأهم مميزاتها

يقدم بنك الرياض السعودي مجموعة من البطاقات التي تساهم في تقديم المساعزد لمواطنين السعوديين ، فما هي بطاقة الرياض الإئتمانية و ما هي أفضل بطاقة إئتمانية من بنك الرياض من حيث المميزات التي تميزها عن غيرها من البطاقات.

بطاقة الرياض الإئتمانية الأفضل من حيث المميزات

لا يمكن إلقاء القول بأن هناك بطاقة إئتمانية واحدة بعينها هي الأفضل علي الإطلاق دون غيرها، ولكن يتم ترتيب أفضلية بطاقة الرياض الإئتمانية وفقَا للميزات التي تتطلع إليها من حصولك على البطافة.

و تعدد أنواع البطاقات الإئتمانية لبنك الرياض فمنها بطاقة وورلد إيليت وهي تتميز بالإعفاء عن مصاريف البطاقة السنوية بالإضافة لتوفير خدمة الكونسيرج بشكل دئما، وهناك أيضا بطاقة فيزا البلاتنية وأهم ما يميزها هو توافق تلك البطاقة مع أحكام الشريعة كما تلغي مصاريف البطاقة خلال العام الأول من الإصدار .

أنواع بطاقة بنك الرياض الإئتمانية و أهم المميزات

بطاقة فيزا سيغنتشر

تمنحك البطاقة ميزة الدخول إلى قاعات كبار الشخصيات في أكثر من ستمئة مطار دولي حول العالم.

تتيح لك خدمة التأمين على السفر بشكل مجاني.

تأمين على المشتراوات.

بطاقة تيتانيوم

توفر البطاقة لك دخولك إلي قاعات كبار الشخصيات في جميع المطارات الدولية حول العالم.

الحصول علي عروض وخصومات دورية على العديد من الفنادق و المطاعم حول العالم .

الإعفاء من مصروفات البطاقة السنوية خلال السنة الأولى.

بطاقة الرقمية