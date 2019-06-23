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بعد إعلان أسماء المقبولين في نتائج الدفاع المدني 1440هـ.. أعرف المستندات المطلوب إحضارها

كتب مصطفى عبدهفي آخر تحديث
بعد إعلان أسماء المقبولين في نتائج الدفاع المدني 1440هـ.. أعرف المستندات المطلوب إحضارها
نتائج القبول في الدفاع المدني 1440

منذ قليل خرجت علينا المدرية العامة للدفاع المدني متمثله في ادارة القبول المركزي بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وكشفت عن نتائج وظائف الدفاع المدني بشكل مبدئي حيث يتبقى أمام المقبولين مراحل آخرى للقبول في الوظائف المعلنة مسبقاً من قبل وزارة الداخلية السعودية، الجدير بالذكر أن الادراة العامة فتحت باب التقديم في وقت سابق من هذا الشهر، وكان التقديم يتم عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

نتائج القبول في الدفاع المدني 1440
نتائج القبول في الدفاع المدني 1440

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في الدفاع المدني والتعرف على أسماء المقبولين من هنا.

وللاطلاع على موقع التدريب المراد مراجاعتها لاستكمال باقي إجراءات القبولي من الرابط التالي: هنا.

كما أعلنت الادارة العامة عن بعض المستندات التي يجب على المقبولين بشكل بمدئي في وظائف عريف وجندي وجندي أول إحضار ومنها، نموذج من موعد المراجعة وهذا يتم الحصول عليه عند الإستلام عن نتيجة القبول، وبطاقة الهوية الوطنية وصورتين مكبرتين منها، بجانب أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات والتي كان قد تم التقديم بها في زظائف الدفاع المدني.

وعلى المقبولين الذين تم الإعلان عنهم في نتائج قبول الدفاع المدني 1440 إحضار ثمانية صور شخصية ملونة وحديثة مقاس 4*6 والخلفية يجب أن تكون بيضاء ومكشوفة الرأس، كما أعلنت عن مستندات يجب إحضارها بالنسبة للمتقديم على وظائف قائد ومشغل آليات وهي إحضار أصل رخصة القيادة العمومي، وعلى جميع المقبولين الحضور بالزي الرياضي ولكن بدون الحذاء الرياضي في اليوم الأول فقط.

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عن الكاتب

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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