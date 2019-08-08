بعد إيداع الدفعة ال21.. تعرف على تفاصيلها و طرق التواصل للإستفسارات و الشكاوي

حساب المواطن يعلن عن إيداع الدفعة الواحدة و العشرون من برنامج الدعم، حيث أعلن الحساب الرسمي عبر موقع تويتر يوم الأربعاء في الحادية عشر مساءاً عن بدأ إيداع المبلغ في حساب المستفيدين، و الجدير بالذكر تقديم موعد صرف الدفعة الحالية لتعارض موعد الإيداع مع أجازة عيرد الأضحى المبارك و قد كان من المقرر صرف الدفعة يوم السبت الموافق 10 من شهر أغسطس الا أن البرنامج قام بإيداع مخصص يوم الخميس الموافق 8 من شهر أغسطس الحالي .

تفاصيل الدفعة ال 21

أعلن سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة ال 21، حيث وصل مبلغ الدعم الى 2.6 مليار ريال سعودي ليصل الى 12.5 مليون مستفيد و تابع كما تم صرف مبلغ 14.5 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة و هيا الدفعة العشرون، و الجدير بالذكر أن إجمالي مبلغ الدعم منذ إنطلاق البرنامج الى 50 مليار ريال سعودي و 350 مليون ريال على مدار واحد وعشرون شهراً .

طرق التواصل مع حساب المواطن لمعرفه مبلغ الدعم

يمكنك عزيزي المستفيد من برنامج حساب المواطن التواصل معهم عبر أكثر من طريقة أولهم إرسال رسائل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أو يمكنك عزيزي المواطن التواصل عبر رقم الخط الساخن 19912 أو عن طريق عبربوابة الدعم للموقع الرسمي للبرنامج .

حيث يمكنك تسجيل الشكوى أو الطلب عن طريق كتابة إسمك و عنوان بريدك الإلكتروني و الموضوع و نص الرسالة وإدخال الرمز التأكيدي ثم الضغط على إرسال رسالة .