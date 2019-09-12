بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع| الدفاع المدني السعودي يعتذر عن تصرف غير لائق لأحد أفراده ويتعهد بالمحاسبة

منظومة الحزم والعدالة ومراعاة الوطن والمواطنين رؤية للقيادة السعودية ترسخت داخل كافة قطاعات ومؤسسات المملكة وجاءت تلك الرؤية تماشياً مع المنظومة الجديدة التي وضعها ولي العهد السعودي للملكة وفق إستراتيجية متكاملة لرؤية 2030، ومن أهم أركان تلك الرؤية هي الرفعة من شان المواطن السعودي داخل المملكة وخارجها وعدم التهاون مع أي شيء من شانه أم يمس كراماته أو سيادة القانون على الجميع، ومن هذا المنطلق تقدم الدفاع المدني السعودي منذ قليل باعتذار وتوضيح وتعهد، حول واقعة الفيديو المؤسف الذي انتشر على نطاق كبير على مواقع التواصل السعودي لأحد أفراد الدفاع المدني السعودي الذي أتى بفعل مُشين لاقي استهجان المجتمع السعودي وبشدة فما هي التفاصيل هيا بنا نتعرف عليها شاملاً اعتذار الدفاع المدني السعودي وتعليقه على الواقعة وما هو تعهده.







واقعة مُنتسب مدني العاصمة المُقدسة

حيث توجه الدفاع المدني السعودي وذلك عبر الحساب الرسمي المخصص له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، برسالة اعتذار رسمية على عن قيام شخص ينتسب إليه بالعاصمة المقدسة، التقطته عدسات الكاميرات يقوم بجذب شخص من سيارته، وأثناء ذلك يوجه له السباب والألفاظ المشينة، بل قام بجذب هذا الشخص الذي كان يستقل السيارة من أمام عجلة قيادة السيارة ثم أخرجه عنوة من سيارته وبعدها اجتذبه لمكان مجهول.







وأكد الدفاع المدني السعودي في رسالته للمواطن السعودي، أن يعتذر وبشدة عن هذا السلوك المرفوض من قبل أحد المنتسبين إليه، وذلك بعد أن انتشر هذا الفيديو بين المغردين داخل السعودية.

وأكد الدفاع المدني السعودي أن تعرف على الشخص المذكور والذي تُنسب إليه هذا الفعل المُشين والغير مقبول، مؤكداً أنه يتعهد وبشدة أنه وبشكل رسمي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية حياله وفق القانون السعودي الذي يكفل كرامة وحرية المواطن بالمملكة العربية السعودية، ويكفل سيادة القانون والعدالة والنظام على الجميع دون أي تمييز.







ولقد قابل المغردون السعوديون للوهلة الأولى الاعتذار من قبل الدفاع المدني السعودي، والتعهد بالتحرك القانوني الصارم ضد هذا المتجاوز استحسان شديد، وتأكيد على ما تتمتع بيه المملكة بكافة مؤسساتها من سيادة العدالة والقانون في إطار منظومة العمل فيها.