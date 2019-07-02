بعد تراجع الذهب .. أعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-7-2019 في مصر والمملكة السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 02-07-2019 في مصر والسعودية حالة من التراجع صباح اليوم بقيمة تتراوح ما بين 4 جنيهات و6 جنيهات، وهذا ما قام بتوضحيه عضو شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية ” ناجي نجيب”، والجدير بالذكر أن أسعار الذهب تتآثر بأسعار العملات وأسعار النفط و الأحداث العالمية أيضاً، كما أنه تتفاوت أسعار الذهب في مصر بقيمة لا تتعدي النصف جنيه أو الجنيه أحياناً، ومن خلال تلك التقرير سوف ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 02-07-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية، تراجعاً طفيفاً في سعر جرام الذهب، بحوالي ريال فبلغ سعر جرام الذهب في السعودية 146.75 بعدما كان أمس 127.73 ، كما سجلت سعر أوقية الذهب 5216 ريالاً ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 125.78 ريالاً.

أسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة تتراوح ما بين 4 أو 6 جنيهات في سعر جرام الذهب، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 637 إلى 639 جنيه مصري، وبلغ سعر جرام 24 ما بين 728 إلى 730 جنيه مصري، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 546 إلى 548 جنيه مصري.

متوسط أسعار الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 167.71 ريال $44.73 أسعار الذهب عيار 22 153.73 ريال $41.00 أسعار الذهب عيار 21 146.75 ريال $39.14 أسعار الذهب عيار 18 125.78 ريال $33.55 أسعار الذهب عيار 14 97.83 ريال $26.09 أسعار الذهب عيار 12 83.85 ريال $22.36 أسعار أوقية الذهب 5,216 ريال $1,391 أسعار جنيه الذهب 1,174 ريال $313.12 أسعار كيلو الذهب 167,706 ريال $44,730

متوسط أسعار الذهب في مصر