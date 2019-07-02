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بعد تراجع الذهب .. أعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-7-2019 في مصر والمملكة السعودية

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
بعد تراجع الذهب .. أعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-7-2019 في مصر والمملكة السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 02-07-2019 في مصر والسعودية حالة من التراجع صباح اليوم بقيمة تتراوح ما بين 4 جنيهات و6 جنيهات، وهذا ما قام بتوضحيه عضو شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية ” ناجي نجيب”، والجدير بالذكر أن أسعار الذهب تتآثر بأسعار العملات وأسعار النفط و الأحداث العالمية أيضاً، كما أنه تتفاوت أسعار الذهب في مصر بقيمة لا تتعدي النصف جنيه أو الجنيه أحياناً، ومن خلال تلك التقرير سوف ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 02-07-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية، تراجعاً طفيفاً في سعر جرام الذهب، بحوالي ريال فبلغ سعر جرام الذهب  في السعودية 146.75 بعدما كان أمس 127.73 ، كما سجلت سعر أوقية الذهب   5216 ريالاً ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 125.78 ريالاً.

أسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة تتراوح ما بين 4 أو 6 جنيهات في سعر جرام الذهب، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 637 إلى 639 جنيه مصري،  وبلغ سعر جرام 24 ما بين 728 إلى 730 جنيه مصري، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 546 إلى 548  جنيه مصري.

متوسط أسعار الذهب في السعودية

 
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24 167.71 ريال $44.73
أسعار الذهب عيار 22 153.73 ريال $41.00
أسعار الذهب عيار 21 146.75 ريال $39.14
أسعار الذهب عيار 18 125.78 ريال $33.55
أسعار الذهب عيار 14 97.83 ريال $26.09
أسعار الذهب عيار 12 83.85 ريال $22.36
أسعار أوقية الذهب 5,216 ريال $1,391
أسعار جنيه الذهب 1,174 ريال $313.12
أسعار كيلو الذهب 167,706 ريال $44,730

متوسط أسعار الذهب في مصر

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار عيار 24 من 728 إلى 730
أسعار عيار 22 من 667 إلى 669
أسعار عيار 21 من 637 إلى 639
 أسعار عيار 18 من 546 إلى 548
أسعار عيار 14 من 425 إلى 426
أسعار عيار 12 من 364 إلى 365
أسعار أوقية الذهب من 22.641 إلى 22.712
سعر الجنيه الذهب من 5.096 إلى 5.112
 سعر الكيلو من 728.000 إلى 730.286

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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