بعد تطبيق تعديل ضوابط الدعم..رابط الاستعلام عن صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة

أعلن برنامج حساب المواطن عن بعض التعديلات على ضوابط الدعم للمستفيدين التي تشمل تعليق التسجيل، الفرد المستقل، الحد الأعلى للاستحقاق، وجاءت تلك التعديلات جميع الفئات المسجلين للحصول على الدفعة السابقة، بهدف رفع كفاءة الاستهلاك في الترشيد من أجل إيصال الدعم لـ أكثر كم من الفئات الأشد احتياجاً، هذا وقد أعلن البرنامج أنه تم إيداع الدعم دفعة شهر أبريل طوال اليوم وعلى جميع المستفيدين أن يتابعوا مبلغ الاستحقاق عبر الاستعلام عن صرف حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية.

خدمات حساب المواطن

رابط استعلام عن صرف حساب المواطن

أعلن برنامج حساب الموان أنه تم إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين ضمن تقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة في السعودية، لذلك يمكن للمسفيدين الاستعلام عن صرف حساب المواطن عبر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

تعديل ضوابط الدعم حساب المواطن

1- تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد مع ضم جميع الحالات المسجلة وتمت دراسة أهليتها.

2- إلزام الأفراد المستقلين بالإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ من العمر بداية من 18 عام فأكثر.

3- وضع ضوابط للحد العلى للاستحقاق ألا يتجاوز الحد الفعلي للدفعة التي تشمل (بنزين 91 يكون بقيمة 1.55 ريال لكل لتر – تعريفة الكهرباء تكون 0.18 هللة / كيلو واط).