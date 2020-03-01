بعد تعليق التأشيرات..وزارة الحج السعودية: أبلغنا وكلاء حول العالم بوقف التأشيرات الإلكترونية

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها أبلغت نحو 6500 وكيل حول العالم بشأن تعليق التأشيرات المؤقتة ضمن الخطة التأمينية وإجراءات السلامة من أجل الوقاية من فيروس كورونا الجديد المتفشي في الصين ومنتشراً في العالم، حيث أكدت وزار الحج أنه يوجد آلية إلكترونية لـ إسترجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط.

وزارة الحج السعودية تعليق تأشيرات العمرة

قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز وازن: كان لدينا عدد 469 ألف معتمر، وفور صدور القرار بتعليق التأشيرات تم تحديد أماكنهم من أجل متابعة إجراءات سفرهم.

فيديو | وزارة #الحج و #العمرة: أبلغنا 6500 وكيل للعمرة حول العالم بشأن تعليق التأشيرات #صحيفة_المواطن pic.twitter.com/nWgjTJSLDP — صحيفة المواطن (@almowatennet) March 1, 2020

فيديو | وزارة #الحج و #العمرة: فور صدور قرار تعليق التأشيرات كان عدد المعتمرين 469 ألف معتمر وتم تحديد أماكن تواجدهم لمتابعة إجراءات سفرهم#صحيفة_المواطن pic.twitter.com/4A4eInXNXB — صحيفة المواطن (@almowatennet) March 1, 2020

الاحتياطات ضد فيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الحج أن سبب تعليق التأشيرات بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، مما صرحت وزارة الصحة أن المملكة خالية من كورونا، وأن الحكومة تسعى لأخذ كافة الإجراءات والاحتياطات الوقائية ضد هذا الوباء من خلال تطبيق معايير طبية حديثة على أعلى مستوى لرصد المرض وحامله وكيفية التعامل مع الحالة المصابة، بالإضافة إلى رفع الجاهزية من خلال شبكة المنظومة الصحية والمنشآت القائمة، كل هذا بجانب رفع الوعي من خلال حملات توعية صحية للمواطنين.

وفي بيان لوزارة الحج أوضحت فيه مناشدة المواطنين من لديه أي استفسار أو مطالبات مراجعة العملاء والوكلاء المعتمرين المحليين في بلادهم، الاتصال عبر خدمة العملاء من الهاتف الثابت على رقم 00966920002814، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]