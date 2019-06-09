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بعد تعيينه مديراً لتعليم منطقة مكة منذ أيام قليلة عبدالله الثقفي ينتقل إلى رحمة الله اليوم

كتب مصطفى عبدهفي آخر تحديث
بعد تعيينه مديراً لتعليم منطقة مكة منذ أيام قليلة عبدالله الثقفي ينتقل إلى رحمة الله اليوم
عبدالله الثقفي

أنتقل عبدالله الثقفي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة إلى رحمة الله تعالى بعد تعرض الفقيد إلى وعكة صحيحة يوم الخميس الماضي نقل جرائها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان قد صرح شقيقة حسين الثقفي أن حالته مستقرة نوعاً ما هو مازال في العناية المركزة، ولكن خرجت علينا مساء اليوم الصفحة الرسمية لمديرية تعليم مكة عبر موقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة عبد الثقفي بعد تعرضه لأزمة صحية، توفى على أثرها.

وزير التعليم ينعي عبدالله الثقفي

ونعى وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مدير عام منطقة مكة عبدالله الثقفي، وقال حمد “أتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الأستاذ عبدالله الثقفي مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة رحمه الله وجبر مُصابهم وألهمهم الصبر والسلوان، فقدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين الذي قدّم الكثير لوطنه في مسيرته العملية”.

الجدير بالذكر أن عبد الله الثقفي قد تلقى منذ أيام قليلة تكليفاً من وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ بأن يصبح مديراً عاماً منطقة مكة المكرمة التعليمية، بجانب عمله مديراً عاماً لتعليم جدة.

سوف تقام صلاة الجنازة على الفقيد فجر يوم الاثنين الموافق 7 شوال في المسجد الحرام، وسوف يدفن عبد الله الثقفي مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة في مقبرة شهداء الحرم.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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عن الكاتب

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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