بعد تقديمه.. اعرف موعد صرف حساب المواطن الدفعة 21 ميلادياً

أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على تويتر عن تقديم موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2019، جديراً بالذكر أن موعد حساب المواطن عادةً يكون يوم 10 ميلادياً من كل شهر في حالة لم يصادفه يوم عطلة رسمية فيتم تقديمه أو تأخيره بنحو يوم، يُذكر أن برنامج حساب المواطن قد تم إطلاقة بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين السعوديين لكل من الفئة ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالتزامن مع التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة في الوقت الحالي.

موعد صرف الدفعة 21 حساب المواطن

من خلال صفحة حساب المواطن الرسمية على تويتر فقد تم التأكيد على أن موعد حساب المواطن يوم الخميس القادم الموافق 8 أغسطس 2019، وقد أوضح القحطاني على سبب تقديم صرف الدفعة 21 بسبب عيد الأضحي المبارك، جديراً بالذكر أن نتائج الأهلية للدفعة 21 صدرت يوم 25 من الشهر الماضي ويتم التحقق منها من خلال رابط حساب المواطن.

بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخميس الثامن من شهر أغسطس.

وكل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/MApOXQYLQC — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) July 28, 2019

ويُمكن لمستفيدي الدعم التواصل مع خدمة العملاء الخاصة ببرنامج حساب المواطن بأكثر من طريقة، من بينهم الإتصال على رقم 19912 من يوم الأحد للخميس في الفترة ما بين الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، أو من خلال صفحة خدمة العملاء الخاصة ببرنامج حساب المواطن الرسمية حالة وجود أي استفسارات.

خطوات تغيير الحساب البنكي حساب المواطن

يوم الثلاثاء الماضي قد أعلن برنامج حساب المواطن عبر تويتر عن طريقة تغيير الحساب البنكي من خلال 4 خطوات فقط، أولاً يتم الدخول للصفحة الرئيسية ثم الضغط على تفاصيل الطلب، وبعد ذلك يتم الدخول إلى بيانات الحساب البنكي، وأخيراً إدخال حساب الآيبان الجديد والضغط على حفظ.

وقد أوضح برنامج حساب المواطن مؤخراً عن معني حالات الدفع التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة، وإليكم الخمس حالات وتوضيح السبب الخاص لكل حالة.

مدفوعة أي أن المبلغ لحساب المستفيد تم إيداعه على خساب الآيبان، وفي الإنتظار تُعني أن المبلغ قد تم تعليقه بسبب ان الحساب البنكي لمستفيد الدعم غير صحيح، كما يُمكنك الإستفسار أيضاً عن أي مشكلة تواجهك من خلال التواصل مع خدمة عملاء برنامج حساب المواطن كما تم توضيحه سابقاً.